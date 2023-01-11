https://ria.ru/20230111/bayden-1844263555.html
Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена
Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена - РИА Новости, 11.01.2023
Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена
В Белом доме не готовы говорить о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:11
2023-01-11T23:11
2023-01-11T23:11
в мире
джо байден
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карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. В Белом доме не готовы говорить о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. "Я просто не готова говорить об этом. Процесс продолжается", - сообщила она на вопрос о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах Байдена за пределами Белого дома.
https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html
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в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер
В мире, Джо Байден, США, Карин Жан-Пьер
Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена
В Белом доме не готовы говорить о нахождении секретных документов в других офисах Байдена