https://ria.ru/20230111/bayden-1844263555.html

Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена

Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена - РИА Новости, 11.01.2023

Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена

В Белом доме не готовы говорить о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:11

2023-01-11T23:11

2023-01-11T23:11

в мире

джо байден

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. В Белом доме не готовы говорить о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. "Я просто не готова говорить об этом. Процесс продолжается", - сообщила она на вопрос о возможном нахождении новых секретных документов в других офисах Байдена за пределами Белого дома.

https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html

сша

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в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер