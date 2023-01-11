https://ria.ru/20230111/bayden-1844219006.html

Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов

Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов - РИА Новости, 11.01.2023

Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов

Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:24

2023-01-11T18:24

2023-01-11T19:20

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена, говорится в заявлении на его сайте.Комер призвал несколько бывших руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дать показания на слушаниях 6 февраля.По словам республиканца, на протяжении последних двух лет администрация Белого дома и американские технологические гиганты пытались скрыть информацию о подозрительной деятельности семьи Байденов и причастности к ней главы государства."Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — отметил Комер.Законодатель назвал это расследование приоритетным для республиканцев в обновленном составе конгресса, который приступил к работе с этой недели. Оно призвано не позволить чиновникам в США и членам их семей использовать руководящие посты для обогащения.Объявление комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Как сообщал телеканал CNN, они содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Сам Байден накануне заявил, что ничего не знает о содержимом этих бумаг.В ноября Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего Хантер Байден, предположительно, связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала серию материалов, основанных на переписке. Ее, как утверждается, обнаружили на ноутбуке Хантера Байдена, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, которую передали бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани и личному адвокату экс-президента Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР.Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844130508.html

https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813878173.html

https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html

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