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Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов - РИА Новости, 11.01.2023
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Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов
Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов - РИА Новости, 11.01.2023
Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов
Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:24
2023-01-11T19:20
в мире
сша
джо байден
министерство финансов рф (минфин россии)
кентукки
вашингтон (штат)
хантер байден
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена, говорится в заявлении на его сайте.Комер призвал несколько бывших руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дать показания на слушаниях 6 февраля.По словам республиканца, на протяжении последних двух лет администрация Белого дома и американские технологические гиганты пытались скрыть информацию о подозрительной деятельности семьи Байденов и причастности к ней главы государства."Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — отметил Комер.Законодатель назвал это расследование приоритетным для республиканцев в обновленном составе конгресса, который приступил к работе с этой недели. Оно призвано не позволить чиновникам в США и членам их семей использовать руководящие посты для обогащения.Объявление комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Как сообщал телеканал CNN, они содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Сам Байден накануне заявил, что ничего не знает о содержимом этих бумаг.В ноября Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего Хантер Байден, предположительно, связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала серию материалов, основанных на переписке. Ее, как утверждается, обнаружили на ноутбуке Хантера Байдена, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, которую передали бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани и личному адвокату экс-президента Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР.Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20230111/bayden-1844130508.html
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сша
кентукки
вашингтон (штат)
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в мире, сша, джо байден, министерство финансов рф (минфин россии), кентукки, вашингтон (штат), хантер байден, джанет йеллен, фбр
В мире, США, Джо Байден, Министерство финансов РФ (Минфин России), Кентукки, Вашингтон (штат), Хантер Байден, Джанет Йеллен, ФБР
18:24 11.01.2023 (обновлено: 19:20 11.01.2023)
 
Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов

В палате представителей США потребовали у Минфина данные о деловых операциях семьи Байдена

© AP Photo / Julio CortezКапитолий, США
Капитолий, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена, говорится в заявлении на его сайте.

"Сегодня председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) требует от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях семьи Байденов и их сообщников, зафиксированных американскими банками", — следует из публикации.

Комер призвал несколько бывших руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дать показания на слушаниях 6 февраля.
По словам республиканца, на протяжении последних двух лет администрация Белого дома и американские технологические гиганты пытались скрыть информацию о подозрительной деятельности семьи Байденов и причастности к ней главы государства.
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"Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — отметил Комер.
Законодатель назвал это расследование приоритетным для республиканцев в обновленном составе конгресса, который приступил к работе с этой недели. Оно призвано не позволить чиновникам в США и членам их семей использовать руководящие посты для обогащения.
Объявление комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Как сообщал телеканал CNN, они содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Сам Байден накануне заявил, что ничего не знает о содержимом этих бумаг.
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В ноября Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего Хантер Байден, предположительно, связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала серию материалов, основанных на переписке. Ее, как утверждается, обнаружили на ноутбуке Хантера Байдена, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, которую передали бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани и личному адвокату экс-президента Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР.
Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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В миреСШАДжо БайденМинистерство финансов РФ (Минфин России)КентуккиВашингтон (штат)Хантер БайденДжанет ЙелленФБР
 
 
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