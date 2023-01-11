18:24 11.01.2023 (обновлено: 19:20 11.01.2023)
Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов
В палате представителей США потребовали у Минфина данные о деловых операциях семьи Байдена
© AP Photo / Julio CortezКапитолий, США
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена, говорится в заявлении на его сайте.
"Сегодня председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) требует от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях семьи Байденов и их сообщников, зафиксированных американскими банками", — следует из публикации.
Комер призвал несколько бывших руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дать показания на слушаниях 6 февраля.
По словам республиканца, на протяжении последних двух лет администрация Белого дома и американские технологические гиганты пытались скрыть информацию о подозрительной деятельности семьи Байденов и причастности к ней главы государства.
"Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — отметил Комер.
Законодатель назвал это расследование приоритетным для республиканцев в обновленном составе конгресса, который приступил к работе с этой недели. Оно призвано не позволить чиновникам в США и членам их семей использовать руководящие посты для обогащения.
Объявление комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Как сообщал телеканал CNN, они содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Сам Байден накануне заявил, что ничего не знает о содержимом этих бумаг.
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В ноября Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего Хантер Байден, предположительно, связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала серию материалов, основанных на переписке. Ее, как утверждается, обнаружили на ноутбуке Хантера Байдена, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, которую передали бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани и личному адвокату экс-президента Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР.
Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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