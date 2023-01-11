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Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
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Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов
Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов
Президент США Джо Байден заявил, что причина сбоя в работе системы оповещения пилотов пока не известна, в минтрансе США надеются выяснить это через пару часов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:35
2023-01-11T16:35
в мире
джо байден
пит буттиджич
карин жан-пьер
сша
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что причина сбоя в работе системы оповещения пилотов пока не известна, в минтрансе США надеются выяснить это через пару часов. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал Байдена о случившемся. Президент США поручил ведомству провести расследование. В Белом доме заявили, что сейчас нет свидетельств того, что сбой в системе оповещения пилотов является кибератакой. "Я только что разговаривал с Буттиджичем. Они (в минтрансе США - ред.) не знают, в чем причина. Я сказал им докладывать мне напрямую, когда станет ясно. Самолеты могут безопасно осуществлять посадки, но не могут взлетать прямо сейчас... они ожидают, что через пару часов у них будет представление о том, что вызвало это", - приводит слова Байдена пул Белого дома. Авиарегулятор США ранее постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени. Согласно данным на 15.30 мск, отложены 1230 рейсов, полностью отменены 108. Ряд аэропортов внутри страны, а также за рубежом, сообщили о том, что сбой системы оповещения повлиял на вылет и прибытие рейсов.
https://ria.ru/20230111/ssha-1844128903.html
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в мире, джо байден, пит буттиджич, карин жан-пьер, сша
В мире, Джо Байден, Пит Буттиджич, Карин Жан-Пьер, США
16:35 11.01.2023
 
Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов

Байден: Минтранс надеется узнать причину сбоя системы оповещения пилотов через пару часов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что причина сбоя в работе системы оповещения пилотов пока не известна, в минтрансе США надеются выяснить это через пару часов.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
Занятия на тренажере для пилотов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 14:25
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал Байдена о случившемся. Президент США поручил ведомству провести расследование. В Белом доме заявили, что сейчас нет свидетельств того, что сбой в системе оповещения пилотов является кибератакой.
"Я только что разговаривал с Буттиджичем. Они (в минтрансе США - ред.) не знают, в чем причина. Я сказал им докладывать мне напрямую, когда станет ясно. Самолеты могут безопасно осуществлять посадки, но не могут взлетать прямо сейчас... они ожидают, что через пару часов у них будет представление о том, что вызвало это", - приводит слова Байдена пул Белого дома.
Авиарегулятор США ранее постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени.
Согласно данным на 15.30 мск, отложены 1230 рейсов, полностью отменены 108.
Ряд аэропортов внутри страны, а также за рубежом, сообщили о том, что сбой системы оповещения повлиял на вылет и прибытие рейсов.
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 14:58Туризм
В США отменили все авиарейсы из-за технического сбоя
 
В миреДжо БайденПит БуттиджичКарин Жан-ПьерСША
 
 
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