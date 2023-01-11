https://ria.ru/20230111/bayden-1844173872.html

Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов

Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023

Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов

Президент США Джо Байден заявил, что причина сбоя в работе системы оповещения пилотов пока не известна, в минтрансе США надеются выяснить это через пару часов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:35

2023-01-11T16:35

2023-01-11T16:35

в мире

джо байден

пит буттиджич

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что причина сбоя в работе системы оповещения пилотов пока не известна, в минтрансе США надеются выяснить это через пару часов. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал Байдена о случившемся. Президент США поручил ведомству провести расследование. В Белом доме заявили, что сейчас нет свидетельств того, что сбой в системе оповещения пилотов является кибератакой. "Я только что разговаривал с Буттиджичем. Они (в минтрансе США - ред.) не знают, в чем причина. Я сказал им докладывать мне напрямую, когда станет ясно. Самолеты могут безопасно осуществлять посадки, но не могут взлетать прямо сейчас... они ожидают, что через пару часов у них будет представление о том, что вызвало это", - приводит слова Байдена пул Белого дома. Авиарегулятор США ранее постановил отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 по московскому времени. Согласно данным на 15.30 мск, отложены 1230 рейсов, полностью отменены 108. Ряд аэропортов внутри страны, а также за рубежом, сообщили о том, что сбой системы оповещения повлиял на вылет и прибытие рейсов.

https://ria.ru/20230111/ssha-1844128903.html

https://ria.ru/20230111/aviareysy-1844139105.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, пит буттиджич, карин жан-пьер, сша