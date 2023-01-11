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Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве

Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве - РИА Новости, 11.01.2023

Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве

Четвертый Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 11 января по 11 февраля и будет посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:05

2023-01-11T11:05

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Четвертый Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 11 января по 11 февраля и будет посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Смотр охватит семь крупнейших театральных и концертных площадок города, будет проведено 14 концертных вечеров. Выступления пройдут в Зале Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Малом театре, "Башмет центре", МХТ имени Чехова, ГЭС-2 и Театре Гоголя. Среди участников – маэстро Юрий Башмет, Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Симфонический оркестр "Новая Россия" и ВЮСО, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, итальянский вокальный ансамбль Tenores di Bitti, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Сергей Урсуляк, Федор Добронравов, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Ирина Пегова и другие. Покажут спектакли "Не покидай мою планету" по мотивам "Маленького принца". На сцене МХТ представят "Историю любви", где музыка в исполнении "Солистов Москвы" соединиться с текстами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Горького. В Зале Чайковского состоится премьера спектакля-концерта "Рождение Человека" по рассказам Горького, с Мироновым и Урсуляк, а также "Солистами Москвы", фольклорным ансамблем "Комонь" и маэстро Башметом. Еще одной премьерой станет постановка "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" по роману Константина Симонова на сцене Театра Гоголя. А в Малом театре представят моноспектакль "Кроткая" по роману Достоевского с Гармашом в главной роли. Традиционный концерт в день рождения Башмета 24 января состоится в Концертном зале имени Чайковского. Программа и участники вечера будут держаться в секрете до самого момента его проведения. Завершится фестиваль 11 февраля в Большом зале Московской консерватории гала-концертом, где ВЮСО под управлением Башмета исполнит знаменитую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Часть программы будет посвящена 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. В арт-пространстве ГЭС-2 7 февраля представят специальный проект к юбилею композитора с участием оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и Камерного хора МГК под управлением профессора Александра Соловьева. Также на фестивале прозвучат три камерных концерта, посвященные творчеству Рахманинова.

https://ria.ru/20230109/budapesht-1843742915.html

https://ria.ru/20230110/bolshoyteatr-1843873143.html

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Елена Громова

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Елена Громова

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