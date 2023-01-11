https://ria.ru/20230111/bashmet-1844051849.html
Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве
Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве - РИА Новости, 11.01.2023
Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве
Четвертый Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 11 января по 11 февраля и будет посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:05
2023-01-11T11:05
2023-01-11T11:05
культура
новости культуры
юрий башмет
евгений миронов
сергей гармаш
москва
солисты москвы
малый театр
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Четвертый Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 11 января по 11 февраля и будет посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Смотр охватит семь крупнейших театральных и концертных площадок города, будет проведено 14 концертных вечеров. Выступления пройдут в Зале Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Малом театре, "Башмет центре", МХТ имени Чехова, ГЭС-2 и Театре Гоголя. Среди участников – маэстро Юрий Башмет, Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Симфонический оркестр "Новая Россия" и ВЮСО, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, итальянский вокальный ансамбль Tenores di Bitti, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Сергей Урсуляк, Федор Добронравов, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Ирина Пегова и другие. Покажут спектакли "Не покидай мою планету" по мотивам "Маленького принца". На сцене МХТ представят "Историю любви", где музыка в исполнении "Солистов Москвы" соединиться с текстами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Горького. В Зале Чайковского состоится премьера спектакля-концерта "Рождение Человека" по рассказам Горького, с Мироновым и Урсуляк, а также "Солистами Москвы", фольклорным ансамблем "Комонь" и маэстро Башметом. Еще одной премьерой станет постановка "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" по роману Константина Симонова на сцене Театра Гоголя. А в Малом театре представят моноспектакль "Кроткая" по роману Достоевского с Гармашом в главной роли. Традиционный концерт в день рождения Башмета 24 января состоится в Концертном зале имени Чайковского. Программа и участники вечера будут держаться в секрете до самого момента его проведения. Завершится фестиваль 11 февраля в Большом зале Московской консерватории гала-концертом, где ВЮСО под управлением Башмета исполнит знаменитую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Часть программы будет посвящена 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. В арт-пространстве ГЭС-2 7 февраля представят специальный проект к юбилею композитора с участием оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и Камерного хора МГК под управлением профессора Александра Соловьева. Также на фестивале прозвучат три камерных концерта, посвященные творчеству Рахманинова.
https://ria.ru/20230109/budapesht-1843742915.html
https://ria.ru/20230110/bolshoyteatr-1843873143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Москва, Солисты Москвы, Малый театр, Новая Россия, Музыка, Искусство, куда сходить , Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Дом культуры "ГЭС-2", Игорь Бутман, Константин Хабенский, Сергей Урсуляк, Федор Добронравов, Михаил Пореченков, Театр, Анна Чиповская, Ирина Пегова, Спектакль, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Куприн (писатель), Максим Горький, Федор Достоевский, Сергей Рахманинов
Посвященный юбилею Башмета Зимний фестиваль искусств стартует в Москве
Посвященный 70-летию Башмета IV Зимний международный фестиваль искусств стартует в Москве
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Четвертый Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Москве с 11 января по 11 февраля и будет посвящен 70-летию маэстро Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Смотр охватит семь крупнейших театральных и концертных площадок города, будет проведено 14 концертных вечеров. Выступления пройдут в Зале Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Малом театре, "Башмет центре", МХТ имени Чехова, ГЭС-2 и Театре Гоголя.
Среди участников – маэстро Юрий Башмет, Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Симфонический оркестр "Новая Россия" и ВЮСО, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, итальянский вокальный ансамбль Tenores di Bitti, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Сергей Урсуляк, Федор Добронравов, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Ирина Пегова и другие.
Покажут спектакли "Не покидай мою планету" по мотивам "Маленького принца". На сцене МХТ представят "Историю любви", где музыка в исполнении "Солистов Москвы" соединиться с текстами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Горького.
В Зале Чайковского состоится премьера спектакля-концерта "Рождение Человека" по рассказам Горького, с Мироновым и Урсуляк, а также "Солистами Москвы", фольклорным ансамблем "Комонь" и маэстро Башметом.
Еще одной премьерой станет постановка "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" по роману Константина Симонова на сцене Театра Гоголя. А в Малом театре представят моноспектакль "Кроткая" по роману Достоевского с Гармашом в главной роли.
Традиционный концерт в день рождения Башмета 24 января состоится в Концертном зале имени Чайковского. Программа и участники вечера будут держаться в секрете до самого момента его проведения.
Завершится фестиваль 11 февраля в Большом зале Московской консерватории гала-концертом, где ВЮСО под управлением Башмета исполнит знаменитую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Часть программы будет посвящена 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. В арт-пространстве ГЭС-2 7 февраля представят специальный проект к юбилею композитора с участием оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и Камерного хора МГК под управлением профессора Александра Соловьева. Также на фестивале прозвучат три камерных концерта, посвященные творчеству Рахманинова.