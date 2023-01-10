Глава МИД Армении пожаловался Госдепу на действия Баку
Глава МИД Армении Мирзоян пожаловался Госдепу на действия Баку из-за ситуации в Карабахе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во вторник в беседе с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид пожаловался на действия Азербайджана из-за ситуации в Карабахе в результате блокирования дороги, связывающей регион с Арменией.
"Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Было подчеркнуто, что Азербайджан своими действиями грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.)", - говорится в сообщении на сайте МИД Армении.
Он отметил, что якобы экологические обоснования и обвинения азербайджанской стороны при блокировании Лачинского коридора являются ложными.
"Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный ноябрьским трехсторонним заявлением", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Армении также рассказал о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".