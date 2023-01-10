https://ria.ru/20230110/zakon-1844011776.html

В Казахстане признали закон "О первом президенте" страны утратившим силу

В Казахстане признали закон "О первом президенте" страны утратившим силу - РИА Новости, 10.01.2023

В Казахстане признали закон "О первом президенте" страны утратившим силу

Закон о первом президенте Казахстана подлежит признанию утратившим силу после исключения из конституции страны упоминаний о бывшем главе государства Нурсултане... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:38

2023-01-10T23:38

2023-01-10T23:39

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Закон о первом президенте Казахстана подлежит признанию утратившим силу после исключения из конституции страны упоминаний о бывшем главе государства Нурсултане Назарбаеве, говорится в постановлении Конституционного суда (КС) республики. В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 конституции исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. Конституционный суд, рассмотрев соответствующее обращение группы депутатов парламента страны, заявил, что, по его мнению, после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, исключившего конституционно-правовые основы существования персонифицированного конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - ред.)" и другие упоминания в конституции о первом президенте Республики, "сохранение данного конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией конституции". Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем, он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте. На первого президента не распространяется ограничение права быть избранным в президенты, ему пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он может также выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, в законе регулируется обеспечение деятельности Назарбаева. Так, создается канцелярия, которая несет ответственность за исполнение своих обязанностей только перед ним. Структура и штатная численность канцелярии, содержащейся за счет средств государства, устанавливаются самим первым президентом. Она размещается в отдельном служебном помещении, оборудованном оргтехникой, средствами связи, в том числе правительственной связью, необходимой офисной мебелью. Канцелярии предоставляется также транспортное обслуживание. Согласно закону, Назарбаев также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.

https://ria.ru/20220530/nazarbaev-1791641528.html

https://ria.ru/20221209/integratsiya-1837456235.html

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в мире, нурсултан назарбаев, казахстан