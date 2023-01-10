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Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии - РИА Новости, 10.01.2023
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Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии
Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии - РИА Новости, 10.01.2023
Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии
Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:19
2023-01-10T14:28
реджеп тайип эрдоган
турция
сирия
в мире
башар асад
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АНТАКЬЯ (Турция), 10 янв - РИА Новости. Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера.Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидается, пройдут в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık на свои источники."Прогресса в организации встречи лидеров стран нет. Дата встречи пока не определена", - заявил источник.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, сирия, в мире, башар асад
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Сирия, В мире, Башар Асад
14:19 10.01.2023 (обновлено: 14:28 10.01.2023)
 
Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии

В канцелярии главы Турции сообщили об отсутствии прогресса по встрече Эрдогана и Асада

© Fotolia / SheftimeАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Fotolia / Sheftime
Анкара, Турция. Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 10 янв - РИА Новости. Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидается, пройдут в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık на свои источники.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 18:41
МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги
"Прогресса в организации встречи лидеров стран нет. Дата встречи пока не определена", - заявил источник.
Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
Турецкие военные
25 декабря 2022, 14:06
Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирияВ миреБашар Асад
 
 
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