https://ria.ru/20230110/vstrecha-1843894309.html

Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии

Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии - РИА Новости, 10.01.2023

Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии

Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:19

2023-01-10T14:19

2023-01-10T14:28

реджеп тайип эрдоган

турция

сирия

в мире

башар асад

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АНТАКЬЯ (Турция), 10 янв - РИА Новости. Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера.Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидается, пройдут в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık на свои источники."Прогресса в организации встречи лидеров стран нет. Дата встречи пока не определена", - заявил источник.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.

https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

https://ria.ru/20221225/rpk-1841207487.html

турция

сирия

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реджеп тайип эрдоган, турция, сирия, в мире, башар асад