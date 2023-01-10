14:19 10.01.2023 (обновлено: 14:28 10.01.2023)
Источник сообщил об отсутствии прогресса по встрече глав Турции и Сирии
В канцелярии главы Турции сообщили об отсутствии прогресса по встрече Эрдогана и Асада
Анкара, Турция. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 10 янв - РИА Новости. Дата встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока не определена, заявил РИА Новости источник в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидается, пройдут в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık на свои источники.
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"Прогресса в организации встречи лидеров стран нет. Дата встречи пока не определена", - заявил источник.
Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
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