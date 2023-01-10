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ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
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ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:48
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сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - сказал он.
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:48 10.01.2023 (обновлено: 12:50 10.01.2023)
 
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу

Шойгу заявил о необходимости совершенствования системы связи и управления ВС России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - сказал он.
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 22:27Специальная военная операция на Украине
Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных
 
Сергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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