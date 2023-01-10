https://ria.ru/20230110/vs-1843870703.html

ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу

ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023

ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:48

2023-01-10T12:48

2023-01-10T12:50

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - сказал он.

https://ria.ru/20230105/svyaz-1843202675.html

россия

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2023

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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф