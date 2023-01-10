https://ria.ru/20230110/vs-1843870703.html
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:48
2023-01-10T12:48
2023-01-10T12:50
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ будут активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - сказал он.
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:48 10.01.2023 (обновлено: 12:50 10.01.2023)
ВС России необходимо усовершенствовать системы управления, заявил Шойгу
Шойгу заявил о необходимости совершенствования системы связи и управления ВС России