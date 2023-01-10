https://ria.ru/20230110/voenkomat-1843871749.html

Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов

Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов - РИА Новости, 10.01.2023

Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов

Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - сказал Шойгу. Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".

https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840323890.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф