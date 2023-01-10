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Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов - РИА Новости, 10.01.2023
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Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов - РИА Новости, 10.01.2023
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов
Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - сказал Шойгу. Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
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безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
12:50 10.01.2023
 
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов

Шойгу призвал модернизировать военкоматы, в частности провести цифровизацию баз данных

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе
Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Военные билеты на сборном призывном пункте в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании.
"В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - сказал Шойгу.
Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 17:21
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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