https://ria.ru/20230110/voenkomat-1843871749.html
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов - РИА Новости, 10.01.2023
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов
Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - сказал Шойгу. Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840323890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов
Шойгу призвал модернизировать военкоматы, в частности провести цифровизацию баз данных