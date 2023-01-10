https://ria.ru/20230110/ukraina-1843885753.html

Чавушоглу поддержал план Киева из десяти пунктов по урегулированию

Чавушоглу поддержал план Киева из десяти пунктов по урегулированию - РИА Новости, 10.01.2023

Чавушоглу поддержал план Киева из десяти пунктов по урегулированию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине, по его словам, турецкая... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:40

2023-01-10T13:40

2023-01-10T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

мевлют чавушоглу

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турция

россия

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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине, по его словам, турецкая сторона работает над документом. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его "план мирного урегулирования" на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. "Мы верим, что эта война завершится за столом переговоров. Будет лучше, если мы добьемся этого как можно скорее. В Стамбуле в марте прошлого года были определенные наработки, но появились новые параметры, реальности. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведем работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам. Турция ведет активную работу в этом направлении", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в ЮАР. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

https://ria.ru/20230108/kiev-1843467757.html

https://ria.ru/20230106/obostrenie-1843245166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мевлют чавушоглу, украина, турция, россия, ситуация в днр и лнр