https://ria.ru/20230110/udar-1843870102.html

Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств - РИА Новости, 10.01.2023

Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:47

2023-01-10T12:47

2023-01-10T13:09

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — добавил министр.Шойгу напомнил, что президент России поставил перед министерством первоочередные задачи, главная из которых — принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей."Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", — сказал министр.Кроме того, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил. Например, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, также предполагается усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники."Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", — добавил министр.Также глава военного ведомства отдельно отметил вопрос обмундирования военнослужащих. Кроме того, Минобороны планирует в ближайшее время модернизировать работу военкоматов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.Шойгу также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

https://ria.ru/20230110/soledar-1843851292.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия