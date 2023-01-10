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Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/udar-1843870102.html
Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств - РИА Новости, 10.01.2023
Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:47
2023-01-10T13:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — добавил министр.Шойгу напомнил, что президент России поставил перед министерством первоочередные задачи, главная из которых — принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей."Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", — сказал министр.Кроме того, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил. Например, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, также предполагается усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники."Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", — добавил министр.Также глава военного ведомства отдельно отметил вопрос обмундирования военнослужащих. Кроме того, Минобороны планирует в ближайшее время модернизировать работу военкоматов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.Шойгу также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
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сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
12:47 10.01.2023 (обновлено: 13:09 10.01.2023)
 
Российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Шойгу: российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — добавил министр.
Шойгу напомнил, что президент России поставил перед министерством первоочередные задачи, главная из которых — принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей.
"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", — сказал министр.
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Кроме того, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил. Например, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, также предполагается усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники.
"Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", — добавил министр.
Также глава военного ведомства отдельно отметил вопрос обмундирования военнослужащих.
"Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", — указал Шойгу.
Кроме того, Минобороны планирует в ближайшее время модернизировать работу военкоматов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.
Шойгу также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, "отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания".
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