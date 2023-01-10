https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html

Америка испугалась тиктокеров

Америка испугалась тиктокеров - РИА Новости, 10.01.2023

Америка испугалась тиктокеров

Америка получила новый жестокий удар от стратегического конкурента — Китая. Три китайских приложения для онлайн-торговли оказались лидерами на рынке США. То... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:00

2023-01-10T08:00

2023-01-10T08:05

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Америка получила новый жестокий удар от стратегического конкурента — Китая. Три китайских приложения для онлайн-торговли оказались лидерами на рынке США. То есть если американец хочет что-то купить, он — очень вероятно — обратится к мало кому известным совсем недавно Temu или Shein, а то и к олицетворению образа врага — к TikTok. Онлайн-магазин последнего собрал в Америке (по итогам года) 100 миллионов подписчиков. Иными словами, примерно треть населения страны.А теперь давайте посмотрим, что в последнее время говорили про TikTok (в целом, а не только про его побочные продукты) наиболее освирепелые американские политики. Вот, допустим, в палате представителей конгресса США создается новый комитет — по Китаю. Руководит там настоящий, то есть твердокаменный, республиканец Майкл Гэллахер. Для него TikTok — это "киберфентанил", которым китайская власть уничтожает американцев.Фентанил — отдельная история: это синтетический наркотик, от которого в год в США мрет до 100 тысяч человек. И американцам полагается думать, что основной источник яда не просто Китай (то есть не наркоторговцы оттуда), а не иначе как пекинская власть. Правда, дискуссии специалистов показывают, что история с исключительно китайским происхождением фентанила — сильное преувеличение, но кто из широкой публики будет разбираться.А в чем ядовитость TikTok — забавы для подростков не самого высокого интеллектуального накала? Ну социальная сеть, причем вот именно в этой сети содержание политики сильно сниженное. Тем не менее травля этой сети тянется с 2020 года, когда еще при Дональде Трампе администрация Штатов попыталась заставить китайскую корпорацию продать свои активы в США. А конец декабря принес вот какую новость: администрация уже Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской материнской компании ByteDance, сообщает The Wall Street Journal.Та же газета объясняет: "Чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния".Вот это и есть суть дела?Вообще-то смешно, как серьезные политики не стыдятся своего страха и своих истерик по поводу обмена короткими видео (с котиками и без), которым увлекаются подростки и прочие персонажи не сильно угрожающего вида. Это примерно как склонность серьезных государственных дядь и теть прийти в ужас от Буратино или Чебурашки и требовать запретить их как угрозу национальной безопасности.Расшифровкой происходящего бреда занимаются по большей части с китайской стороны — и очень убедительно. Хотя бывают там и сомнительные идеи, например о том, что американцы очень хотели бы присвоить технологии, созданные китайским гением. Это ведь только пользоваться этой штукой легко: провел большим пальцем — и все, вместо того чтобы долго тыкать пальцем указательным. Но сделать эту святую простоту было сложно, Америка такого не смогла.И все же главное — не в зависти и краже идей. И дело не в том, что тиктокеры и кто-то в Китае делают с Америкой что-то страшное, а в том, что они это теоретически могут. Потому что они — соцсеть, а любая соцсеть — это оружие. Да, в том числе шпионское.Наверное, наиболее убедителен тут материал из гонконгской South China Morning Post, где сравниваются ситуации с Twitter и TikTok. Что получается: новый владелец первой сети, Илон Маск, не просто уволил ее прежних менеджеров, активно насаждавших среди пользователей либеральную идеологию и банивших всех прочих. Он еще опубликовал секретные файлы о том, как этой цензурной деятельностью руководили государственные ведомства — прежде всего ФБР, но не только: там был целый выводок военных, разведывательных и прочих агентств. Вплоть до ЦРУ, которое, напоминает газета, якобы не имеет права шпионить на территории США.И вся эта веселая команда имела доступ к личным данным пользователей сети, вдобавок фильтровала мнения. Причем ясно, что одной сетью дело не ограничивалось, они все были и остаются под колпаком. За исключением той, куда пришел Маск — и все испортил.Но ведь именно в этом, говорит статья в South China Morning Post, обвиняется TikTok: в цензуре и шпионаже. И поскольку эта сеть стала такой же мощной, как и все прочие, то "нет сомнений, что те же правительственные агентства не потерпят ее присутствия в США без того же уровня своего контроля и доступа": "И также нет сомнений, что они не могут рисковать — просто в силу того, что владеют сетью китайцы". Добавим: и эти гипотетические китайцы могут не захотеть рисковать, нарушая законы США так, как это делают ведомства, установившие тотальную цензуру над сотнями миллионов пользователей. И подчиняться такому контролю побоятся.То есть — делаем вывод — для нынешних хозяев Штатов соцсети могут быть только американскими (или принадлежать узкому кругу союзников). Все прочие должны быть если не уничтожены, то оттеснены с территории западного блока стран, если, конечно, это технически возможно. И еще вывод из серии чересчур очевидных: соцсети — это инструмент известно чьего контроля за обществами, причем желательно по всему миру.А вот теперь — выводы чуть менее очевидные. Заметим, что в центре скандала оказались сети и технологии очень специфические. Twitter, где длинных текстов быть не может, и TikTok, где уже и текстов не надо, только видео, причем краткие до предела. Все это напоминает упомянутого выше Буратино, у которого поначалу мысли были коротенькие-коротенькие.Ведь такой тотальной цензуре не подвергаются сайты журнального уровня, в том числе американские, где горестно перекликаются философы и оплакивают уничтожаемый мир. С книгами и подавно все нормально, печатайте что угодно. То есть умники, способные создавать, читать и воспринимать длинные тексты, — это не объект для атаки. В конце концов, есть же технология "отмены" людей, пока ее хватает. А вот масса подростков, которых приучили воспринимать только что-то коротенькое и простое. Добавим к этому начавшийся еще чуть ли не в 80-е процесс упрощения системы образования. Понятно, что собакам и всяким посторонним китайцам (да и всем прочим) в этот парк вход запрещен: он только для белых хозяев мира — точнее для тех, кто миром всерьез попытался завладеть.

https://ria.ru/20221227/tiktok-1841542440.html

https://ria.ru/20221219/amerika-1839576623.html

https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html

https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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авторы, в мире, технологии, илон маск, дональд трамп, джо байден, сша, америка, китай, tiktok, фбр