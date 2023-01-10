Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена
Во Флориде начался процесс по иску губернатора к администрации Байдена из-за мигрантов
© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении нелегальных мигрантов, сообщило издание Politico.
Отмечается, что в понедельник федеральный суд в городе Пенсакола во Флориде заслушал прения сторон по иску республиканца Десантиса. Как пишет издание, губернатор Флориды утверждает, что администрация Байдена разрешает тысячам нелегальных мигрантов въезжать в США каждый месяц, игнорируя политику их задержания.
По словам заместителя генпрокурора Флориды, министерство внутренней безопасности США систематически сокращало ресурсы для содержания нелегальных мигрантов под стражей.
В свою очередь, юристы администрации Байдена заявили, что число мигрантов росло на границе в течение десятилетий и никакой новой политики, подталкивающей к их освобождению, не принималось.
В сентябре 2022 года губернатор Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не стремится к взаимопониманию с властями штатов Флорида и Техас, высылающими незаконных мигрантов со своей территории.
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