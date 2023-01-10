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Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
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Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена
Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена - РИА Новости, 10.01.2023
Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена
Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:23
2023-01-10T12:23
в мире
джо байден
рон десантис
карин жан-пьер
мартас-винъярд
сша
флорида
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении нелегальных мигрантов, сообщило издание Politico. Отмечается, что в понедельник федеральный суд в городе Пенсакола во Флориде заслушал прения сторон по иску республиканца Десантиса. Как пишет издание, губернатор Флориды утверждает, что администрация Байдена разрешает тысячам нелегальных мигрантов въезжать в США каждый месяц, игнорируя политику их задержания. По словам заместителя генпрокурора Флориды, министерство внутренней безопасности США систематически сокращало ресурсы для содержания нелегальных мигрантов под стражей. В свою очередь, юристы администрации Байдена заявили, что число мигрантов росло на границе в течение десятилетий и никакой новой политики, подталкивающей к их освобождению, не принималось. В сентябре 2022 года губернатор Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не стремится к взаимопониманию с властями штатов Флорида и Техас, высылающими незаконных мигрантов со своей территории.
https://ria.ru/20230102/dokumenty-1842879897.html
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в мире, джо байден, рон десантис, карин жан-пьер, мартас-винъярд, сша, флорида
В мире, Джо Байден, Рон Десантис, Карин Жан-Пьер, Мартас-Винъярд, США, Флорида
12:23 10.01.2023
 
Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена

Во Флориде начался процесс по иску губернатора к администрации Байдена из-за мигрантов

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении нелегальных мигрантов, сообщило издание Politico.
Отмечается, что в понедельник федеральный суд в городе Пенсакола во Флориде заслушал прения сторон по иску республиканца Десантиса. Как пишет издание, губернатор Флориды утверждает, что администрация Байдена разрешает тысячам нелегальных мигрантов въезжать в США каждый месяц, игнорируя политику их задержания.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена
По словам заместителя генпрокурора Флориды, министерство внутренней безопасности США систематически сокращало ресурсы для содержания нелегальных мигрантов под стражей.
В свою очередь, юристы администрации Байдена заявили, что число мигрантов росло на границе в течение десятилетий и никакой новой политики, подталкивающей к их освобождению, не принималось.
В сентябре 2022 года губернатор Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не стремится к взаимопониманию с властями штатов Флорида и Техас, высылающими незаконных мигрантов со своей территории.
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В миреДжо БайденРон ДесантисКарин Жан-ПьерМартас-ВинъярдСШАФлорида
 
 
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