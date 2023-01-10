https://ria.ru/20230110/sud-1843860462.html

Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена

Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена - РИА Новости, 10.01.2023

Во Флориде начался процесс по иску Рона Десантиса к администрации Байдена

Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:23

2023-01-10T12:23

2023-01-10T12:23

в мире

джо байден

рон десантис

карин жан-пьер

мартас-винъярд

сша

флорида

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Во Флориде начался судебный процесс по иску губернатора штата Рона Десантиса к администрации президента США Джо Байдена из-за политики Белого дома в отношении нелегальных мигрантов, сообщило издание Politico. Отмечается, что в понедельник федеральный суд в городе Пенсакола во Флориде заслушал прения сторон по иску республиканца Десантиса. Как пишет издание, губернатор Флориды утверждает, что администрация Байдена разрешает тысячам нелегальных мигрантов въезжать в США каждый месяц, игнорируя политику их задержания. По словам заместителя генпрокурора Флориды, министерство внутренней безопасности США систематически сокращало ресурсы для содержания нелегальных мигрантов под стражей. В свою очередь, юристы администрации Байдена заявили, что число мигрантов росло на границе в течение десятилетий и никакой новой политики, подталкивающей к их освобождению, не принималось. В сентябре 2022 года губернатор Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не стремится к взаимопониманию с властями штатов Флорида и Техас, высылающими незаконных мигрантов со своей территории.

https://ria.ru/20230102/dokumenty-1842879897.html

https://ria.ru/20220903/navakho-1814185145.html

мартас-винъярд

сша

флорида

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, рон десантис, карин жан-пьер, мартас-винъярд, сша, флорида