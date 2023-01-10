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На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
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На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал - РИА Новости, 10.01.2023
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал
Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:20
2023-01-10T16:20
туризм
туризм
новости - туризм
минеральные воды
ставропольский край
аэропорты
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Новый терминал позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить уровень комфорта и качество обслуживания прибывающих в край", — отметил глава региона Владимир Владимиров. По данным властей, проект объекта уже прошел экспертизу. Терминал планируется построить к 2025 году. Туристическим поток на Ставрополье превысил 1,7 миллиона, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года, сказано в сообщении. "В первые дни 2023 года заполняемость санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100 процентов. Глава края подчеркнул, что транспортная инфраструктура региона должна быть готовой справляться с увеличивающейся нагрузкой", — добавлено в релизе.
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туризм, новости - туризм, минеральные воды, ставропольский край, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Минеральные Воды, Ставропольский край, Аэропорты
16:20 10.01.2023
 
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал

На Ставрополье планируют построить новый терминал аэропорта Минвод к 2025 году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкРабота аэропорта "Минеральные Воды"
Работа аэропорта Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Новый терминал позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить уровень комфорта и качество обслуживания прибывающих в край", — отметил глава региона Владимир Владимиров.
По данным властей, проект объекта уже прошел экспертизу. Терминал планируется построить к 2025 году.
Туристическим поток на Ставрополье превысил 1,7 миллиона, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года, сказано в сообщении.
"В первые дни 2023 года заполняемость санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100 процентов. Глава края подчеркнул, что транспортная инфраструктура региона должна быть готовой справляться с увеличивающейся нагрузкой", — добавлено в релизе.
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