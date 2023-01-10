https://ria.ru/20230110/stavropole-1843909041.html
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал - РИА Новости, 10.01.2023
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал
Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:20
2023-01-10T16:20
2023-01-10T16:20
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минеральные воды
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Новый терминал позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить уровень комфорта и качество обслуживания прибывающих в край", — отметил глава региона Владимир Владимиров. По данным властей, проект объекта уже прошел экспертизу. Терминал планируется построить к 2025 году. Туристическим поток на Ставрополье превысил 1,7 миллиона, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года, сказано в сообщении. "В первые дни 2023 года заполняемость санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100 процентов. Глава края подчеркнул, что транспортная инфраструктура региона должна быть готовой справляться с увеличивающейся нагрузкой", — добавлено в релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, минеральные воды, ставропольский край, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Минеральные Воды, Ставропольский край, Аэропорты
На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал
На Ставрополье планируют построить новый терминал аэропорта Минвод к 2025 году
ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Новый терминал позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить уровень комфорта и качество обслуживания прибывающих в край", — отметил глава региона Владимир Владимиров
.
По данным властей, проект объекта уже прошел экспертизу. Терминал планируется построить к 2025 году.
Туристическим поток на Ставрополье превысил 1,7 миллиона, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года, сказано в сообщении.
"В первые дни 2023 года заполняемость санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100 процентов. Глава края подчеркнул, что транспортная инфраструктура региона должна быть готовой справляться с увеличивающейся нагрузкой", — добавлено в релизе.