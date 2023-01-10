https://ria.ru/20230110/stavropole-1843909041.html

На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал

На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал - РИА Новости, 10.01.2023

На Ставрополье в аэропорту Минвод планируют построить новый терминал

Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:20

2023-01-10T16:20

2023-01-10T16:20

туризм

туризм

новости - туризм

минеральные воды

ставропольский край

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/122745/92/1227459258_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_4636033bc1764ccaeb0ac56e820d8be6.jpg

ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае рассчитывают построить к 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Новый терминал позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить уровень комфорта и качество обслуживания прибывающих в край", — отметил глава региона Владимир Владимиров. По данным властей, проект объекта уже прошел экспертизу. Терминал планируется построить к 2025 году. Туристическим поток на Ставрополье превысил 1,7 миллиона, что на 100 тысяч гостей больше рекордного 2019 года, сказано в сообщении. "В первые дни 2023 года заполняемость санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100 процентов. Глава края подчеркнул, что транспортная инфраструктура региона должна быть готовой справляться с увеличивающейся нагрузкой", — добавлено в релизе.

https://ria.ru/20221222/stavropole-1840497287.html

минеральные воды

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, минеральные воды, ставропольский край, аэропорты