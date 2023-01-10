https://ria.ru/20230110/shoygu-1843870225.html
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:47
2023-01-10T12:47
2023-01-10T12:49
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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украина
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны. Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей. "Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр. Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия, украина, сирия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Сирия, Безопасность
12:47 10.01.2023 (обновлено: 12:49 10.01.2023)
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
Шойгу: поставки техники для ВС России должны учитывать опыт в Сирии и СВО