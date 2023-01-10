https://ria.ru/20230110/schit-1843871375.html

Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023

Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html

россия

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2023

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безопасность, сергей шойгу, россия