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Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
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Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу
Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
12:50 10.01.2023
 
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерный щит как гарант своего суверенитета и целостности

ПГРК "Ярс" во время командно-штабных учениях
ПГРК Ярс во время командно-штабных учениях
ПГРК "Ярс" во время командно-штабных учениях . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.
Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 15:57
Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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