https://ria.ru/20230110/schit-1843871375.html
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.01.2023
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу
Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу
Шойгу: Россия продолжит развивать ядерный щит как гарант своего суверенитета и целостности