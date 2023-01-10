https://ria.ru/20230110/sberbank-1843787254.html
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье - РИА Новости, 10.01.2023
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:15
2023-01-10T00:15
2023-01-10T07:42
сбербанк россии
экономика
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6fe7e87d7f184515840abaa9e05afef2.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых, следует из информации на сайте банка.При этом ставки по программам с господдержкой останутся на прежнем уровне: ставка по льготной ипотеке стартует от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. "Семейную ипотеку" можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.В пресс-службе Сбербанка объяснили решение ростом стоимости заимствования облигаций федерального займа в последний месяц. В кредитной организации выразили уверенность, что такая динамика вынудит корректировать ставки еще большее число банков.По мнению экспертов, опрошенных ранее РИА Новости, средняя ставка по ипотеке в России в этом году составит примерно 8,5% годовых, на ее уровень повлияет повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 8%, которое было объявлено в прошлом году.В декабре президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки: она продлевается до 1 июля 2024 года, но ставка вырастает с 7 до 8%, а семейная ипотека под 6% становится доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также в новых регионах России будет предоставляться ипотека по ставке 2% под строительство нового жилья.
https://realty.ria.ru/20221229/ipoteka-1842245134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841584596_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f26f78995b22666b52e7ad05ea04f401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика, ипотека
Сбербанк России, Экономика, Ипотека
00:15 10.01.2023 (обновлено: 07:42 10.01.2023)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку" на половину пункта
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых, следует из информации на сайте банка.
При этом ставки по программам с господдержкой останутся на прежнем уровне: ставка по льготной ипотеке стартует от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. "Семейную ипотеку" можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.
В пресс-службе Сбербанка объяснили решение ростом стоимости заимствования облигаций федерального займа в последний месяц. В кредитной организации выразили уверенность, что такая динамика вынудит корректировать ставки еще большее число банков.
По мнению экспертов, опрошенных ранее РИА Новости, средняя ставка по ипотеке в России в этом году составит примерно 8,5% годовых, на ее уровень повлияет повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 8%, которое было объявлено в прошлом году.
В декабре президент России Владимир Путин
озвучил новые параметры льготной ипотеки: она продлевается до 1 июля 2024 года, но ставка вырастает с 7 до 8%, а семейная ипотека под 6% становится доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также в новых регионах России будет предоставляться ипотека по ставке 2% под строительство нового жилья.