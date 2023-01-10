https://ria.ru/20230110/sberbank-1843787254.html

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье - РИА Новости, 10.01.2023

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:15

2023-01-10T00:15

2023-01-10T07:42

сбербанк россии

экономика

ипотека

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбербанк с 10 января поднял ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь они начинаются от 10,9% годовых, следует из информации на сайте банка.При этом ставки по программам с господдержкой останутся на прежнем уровне: ставка по льготной ипотеке стартует от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. "Семейную ипотеку" можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.В пресс-службе Сбербанка объяснили решение ростом стоимости заимствования облигаций федерального займа в последний месяц. В кредитной организации выразили уверенность, что такая динамика вынудит корректировать ставки еще большее число банков.По мнению экспертов, опрошенных ранее РИА Новости, средняя ставка по ипотеке в России в этом году составит примерно 8,5% годовых, на ее уровень повлияет повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 8%, которое было объявлено в прошлом году.В декабре президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки: она продлевается до 1 июля 2024 года, но ставка вырастает с 7 до 8%, а семейная ипотека под 6% становится доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также в новых регионах России будет предоставляться ипотека по ставке 2% под строительство нового жилья.

https://realty.ria.ru/20221229/ipoteka-1842245134.html

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сбербанк россии, экономика, ипотека