https://ria.ru/20230110/retsessiya-1843962371.html

Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году

Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023

Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году

Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:43

2023-01-10T17:43

2023-01-10T18:01

экономика

китай

всемирный банк

украина

в мире

инфляция

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию, сообщил банк. В пресс-релизе, сопровождающем публикацию очередного доклада, банк сообщил, что снизил снизил прогнозы экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран. "Прогнозируется, что глобальная экономика вырастет в 2023 году на 1,7% и на 2,7% в 2024 году. Резкое снижение темпов роста будет, как ожидается, распространено широко: прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону уменьшения для 95% развитых экономик и почти 70% развивающихся и переходных экономик", - заявил банк. Факторами торможения он считает повышенную инфляцию, растущие процентные ставки, сокращающиеся инвестиции и экономические последствия конфликта на Украине. "Ввиду хрупкости экономической ситуации любое новое негативное событие... может столкнуть глобальную экономику в рецессию. Это будет первый раз за более чем 80 лет, когда две глобальные рецессии происходили в одной десятилетие", - сказано в пресс-релизе. Примерами таких событий эксперты назвали неожиданный всплеск инфляции и резкий подъем ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии или эскалацию геополитической напряженности. Рост развитых экономик снизится до 0,5% в 2023 году с 2,5% в 2022 году, прогнозирует банк. "На протяжении последних двух десятилетий замедления таких масштабов предшествовали глобальной рецессии", - сказано в релизе. Без учета Китая, рост развивающихся и переходных экономик замедлится до 2,7% с 3,8%. "К концу 2024 года ВВП стран с переходными и развивающимися экономиками будут примерно на 6% ниже уровня, который ожидался до пандемии", - говорится в документе. Банк ожидает, что темпы глобальной инфляции снизятся, но останутся выше допандемийных показателей.

https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html

https://ria.ru/20230102/ekonomika-1842788296.html

китай

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, всемирный банк, украина, в мире, инфляция