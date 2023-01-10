https://ria.ru/20230110/pvo-1843870442.html
ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника
ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника - РИА Новости, 10.01.2023
ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника
ВКС России повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:48
2023-01-10T12:48
2023-01-10T12:48
безопасность
россия
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВКС России повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования беспилотников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20221223/otvet-1840912619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России
ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника
Шойгу: ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия систем ПВО противника