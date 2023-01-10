https://ria.ru/20230110/pvo-1843870442.html

ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника

ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника - РИА Новости, 10.01.2023

ВКС повысят возможности применения авиации в зоне действия ПВО противника

ВКС России повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:48

2023-01-10T12:48

2023-01-10T12:48

безопасность

россия

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ВКС России повысят возможности применения истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также в части совершенствования беспилотников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221223/otvet-1840912619.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии