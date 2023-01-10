https://ria.ru/20230110/proekt-1843953280.html

Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области

Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области - РИА Новости, 10.01.2023

Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области

Проект "Непридуманные истории" - сборник житейских рассказов, написанных детьми – представил губернатору Игорь Артамонову уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:10

2023-01-10T17:10

2023-01-10T17:10

липецкая область

игорь артамонов

дети

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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Проект "Непридуманные истории" - сборник житейских рассказов, написанных детьми – представил губернатору Игорь Артамонову уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.По его словам, в каждой истории – детский опыт и переживания, но, самое главное, это шаги ребенка к преодолению своих страхов и сомнений. Издание набирает популярность, его используют в школах, обсуждают в классах и небольших детских группах.На встрече омбудсмен подвел итоги правозащитной деятельности в сфере детства за 2022 год. Артамонов обратил внимание на рост обращений жителей, что, по мнению Тарана, связано с тем, что люди видят, что их проблемы решаются и активнее идут на диалог. При этом по ряду направлений правозащитной деятельности, благодаря проводимой работе, количество обращений уменьшается."Построение эффективной системы защиты прав детей самым серьезным образом связано с тесным взаимодействием и вовлеченностью каждого органа власти и члена общества в решение актуальных задач в сфере детства. Важно, что институт уполномоченного по правам ребенка сегодня выступает неким связующим звеном с институтами гражданского общества и гражданами и помогает в реализации государственной политики в сфере детства", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дети