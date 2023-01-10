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Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области - РИА Новости, 10.01.2023
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Липецкая область
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Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области
Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области - РИА Новости, 10.01.2023
Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области
Проект "Непридуманные истории" - сборник житейских рассказов, написанных детьми – представил губернатору Игорь Артамонову уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:10
2023-01-10T17:10
липецкая область
игорь артамонов
дети
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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Проект "Непридуманные истории" - сборник житейских рассказов, написанных детьми – представил губернатору Игорь Артамонову уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.По его словам, в каждой истории – детский опыт и переживания, но, самое главное, это шаги ребенка к преодолению своих страхов и сомнений. Издание набирает популярность, его используют в школах, обсуждают в классах и небольших детских группах.На встрече омбудсмен подвел итоги правозащитной деятельности в сфере детства за 2022 год. Артамонов обратил внимание на рост обращений жителей, что, по мнению Тарана, связано с тем, что люди видят, что их проблемы решаются и активнее идут на диалог. При этом по ряду направлений правозащитной деятельности, благодаря проводимой работе, количество обращений уменьшается."Построение эффективной системы защиты прав детей самым серьезным образом связано с тесным взаимодействием и вовлеченностью каждого органа власти и члена общества в решение актуальных задач в сфере детства. Важно, что институт уполномоченного по правам ребенка сегодня выступает неким связующим звеном с институтами гражданского общества и гражданами и помогает в реализации государственной политики в сфере детства", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, дети
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дети
17:10 10.01.2023
 

Проект "Непридуманные истории" презентовали губернатору Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Проект "Непридуманные истории" - сборник житейских рассказов, написанных детьми – представил губернатору Игорь Артамонову уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.
По его словам, в каждой истории – детский опыт и переживания, но, самое главное, это шаги ребенка к преодолению своих страхов и сомнений. Издание набирает популярность, его используют в школах, обсуждают в классах и небольших детских группах.
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На встрече омбудсмен подвел итоги правозащитной деятельности в сфере детства за 2022 год. Артамонов обратил внимание на рост обращений жителей, что, по мнению Тарана, связано с тем, что люди видят, что их проблемы решаются и активнее идут на диалог. При этом по ряду направлений правозащитной деятельности, благодаря проводимой работе, количество обращений уменьшается.
"Построение эффективной системы защиты прав детей самым серьезным образом связано с тесным взаимодействием и вовлеченностью каждого органа власти и члена общества в решение актуальных задач в сфере детства. Важно, что институт уполномоченного по правам ребенка сегодня выступает неким связующим звеном с институтами гражданского общества и гражданами и помогает в реализации государственной политики в сфере детства", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДети
 
 
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