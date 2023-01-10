Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/poezd-1844009130.html
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами - РИА Новости, 10.01.2023
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами
Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:06
2023-01-10T23:06
происшествия
владимир
нижний новгород
москва
федеральная пассажирская компания
ласточка (поезд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_75a08416a74b84c382e696ebcb4d2734.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, следует из сообщения ФПК. Вечером 10 декабря на станции Владимир по техническим причинам было задержано отправление электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва. "В настоящее время все пассажиры электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва, задержанного по техническим причинам на станции Владимир, отправлены далее по маршруту другими поездами. Поездные бригады обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html
владимир
нижний новгород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_38f55ff7897769e5aa95195b564507da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир, нижний новгород, москва, федеральная пассажирская компания, ласточка (поезд)
Происшествия, Владимир, Нижний Новгород, Москва, Федеральная пассажирская компания, Ласточка (поезд)
23:06 10.01.2023
 
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами

Все пассажиры задержанной во Владимире "Ласточки" отправлены по маршруту другими поездами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, следует из сообщения ФПК.
Вечером 10 декабря на станции Владимир по техническим причинам было задержано отправление электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва.
"В настоящее время все пассажиры электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва, задержанного по техническим причинам на станции Владимир, отправлены далее по маршруту другими поездами. Поездные бригады обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в пути", - говорится в сообщении.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 00:36Туризм
РЖД ввели новый график с большим числом электричек
 
ПроисшествияВладимирНижний НовгородМоскваФедеральная пассажирская компанияЛасточка (поезд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала