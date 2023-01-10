https://ria.ru/20230110/poezd-1844009130.html
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами - РИА Новости, 10.01.2023
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами
Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:06
2023-01-10T23:06
2023-01-10T23:06
происшествия
владимир
нижний новгород
москва
федеральная пассажирская компания
ласточка (поезд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_75a08416a74b84c382e696ebcb4d2734.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, следует из сообщения ФПК. Вечером 10 декабря на станции Владимир по техническим причинам было задержано отправление электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва. "В настоящее время все пассажиры электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва, задержанного по техническим причинам на станции Владимир, отправлены далее по маршруту другими поездами. Поездные бригады обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html
владимир
нижний новгород
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_38f55ff7897769e5aa95195b564507da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, нижний новгород, москва, федеральная пассажирская компания, ласточка (поезд)
Происшествия, Владимир, Нижний Новгород, Москва, Федеральная пассажирская компания, Ласточка (поезд)
Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами
Все пассажиры задержанной во Владимире "Ласточки" отправлены по маршруту другими поездами