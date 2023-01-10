https://ria.ru/20230110/poezd-1844009130.html

Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами

Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами - РИА Новости, 10.01.2023

Пассажиров задержанной во Владимире "Ласточки" отправили другими поездами

Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:06

2023-01-10T23:06

2023-01-10T23:06

происшествия

владимир

нижний новгород

москва

федеральная пассажирская компания

ласточка (поезд)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все пассажиры "Ласточки", следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву и задержанной по техническим причинам во Владимире, отправлены по маршруту другими поездами, следует из сообщения ФПК. Вечером 10 декабря на станции Владимир по техническим причинам было задержано отправление электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва. "В настоящее время все пассажиры электропоезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва, задержанного по техническим причинам на станции Владимир, отправлены далее по маршруту другими поездами. Поездные бригады обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html

владимир

нижний новгород

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимир, нижний новгород, москва, федеральная пассажирская компания, ласточка (поезд)