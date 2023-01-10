https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html

Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть

Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть - РИА Новости, 10.01.2023

Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть

Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило Минэнерго РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:36

2023-01-10T10:36

2023-01-10T10:57

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило Минэнерго РФ.Комментируя потолок цены на нефть из России, введенный Евросоюзом и странами "большой семёрки", в минэнерго подчеркнули, что "нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации"."Подробная информация о порядке применения (указа президента РФ об ответе на потолок цены на нефть - ред.) будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов", - также говорится в телеграм-канале министерства."Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа", - говорится в сообщении."Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - также указывается в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20230102/ssha-1842791227.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842363332.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)