https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть - РИА Новости, 10.01.2023
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило Минэнерго РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:36
2023-01-10T10:36
2023-01-10T10:57
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило Минэнерго РФ.Комментируя потолок цены на нефть из России, введенный Евросоюзом и странами "большой семёрки", в минэнерго подчеркнули, что "нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации"."Подробная информация о порядке применения (указа президента РФ об ответе на потолок цены на нефть - ред.) будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов", - также говорится в телеграм-канале министерства."Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа", - говорится в сообщении."Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - также указывается в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20230102/ssha-1842791227.html
https://ria.ru/20221229/neft-1842363332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
10:36 10.01.2023 (обновлено: 10:57 10.01.2023)
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть и мониторинг цен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило Минэнерго РФ
.
Комментируя потолок цены на нефть из России, введенный Евросоюзом и странами "большой семёрки", в минэнерго подчеркнули, что "нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации".
"Подробная информация о порядке применения (указа президента РФ об ответе на потолок цены на нефть - ред.) будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов", - также говорится в телеграм-канале министерства.
"Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа", - говорится в сообщении.
"Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - также указывается в сообщении.
Президент России Владимир Путин
в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США
и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.