https://ria.ru/20230110/otpusk-1843964526.html

Ульяновский губернатор раскритиковал чиновников, отдыхающих за границей

Ульяновский губернатор раскритиковал чиновников, отдыхающих за границей - РИА Новости, 10.01.2023

Ульяновский губернатор раскритиковал чиновников, отдыхающих за границей

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников, которые провели отпуск за границей во время проведения спецоперации РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:52

2023-01-10T17:52

2023-01-10T19:30

алексей русских

ульяновская область

шри-ланка

таиланд

единая россия

андрей турчак

общество

денис долженко

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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников, которые провели отпуск за границей во время проведения спецоперации РФ. "Я рекомендовал работникам правительства, в первую очередь, всем чиновникам, служащим воздержаться во время проведения специальной военной операции от заграничных отпусков. Конечно, запретить мы вам этого не можем, но еще раз настоятельно рекомендую… Мало того, что прямо вереницей ездят туда, так еще и выставляют в соцсетях. Я считаю, что это крайне недопустимо", - сказал Русских во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона. По данным местных СМИ, речь идет о замминистра физической культуры и спорта региона Максиме Соболеве, который провел отпуск на Шри-Ланке, и замдиректора ОГКУ "Правительство для граждан" Светлане Опенышевой, которая отдыхала в Таиланде. На момент выпуска новости у замдиректора ОГКУ "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой были опубликованы на ее странице в соцсети "ВКонтакте" ряд фото и видео из отпуска с подписью, что проводит она его в Таиланде. Местные СМИ также сообщили, что замминистра физической культуры и спорта региона Максим Соболев провел отпуск на Шри-Ланке, опубликовав соответствующий скрин фото чиновника с его страницы в соцсети "ВКонтакте". Сейчас профиль Соболева закрыт. Русских поручил министру физической культуры и спорта Ульяновской области Рамилю Егорову и директору ОГКУ "Правительство для граждан" Олегу Ягфарову разобраться в ситуации. "Разберитесь сами у себя. Если не разберетесь, я сам буду разбираться. И чтобы больше такого не было", - заявил он. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета во вторник.

https://ria.ru/20221222/regiony-1840502381.html

https://ria.ru/20221231/putin-1842642093.html

ульяновская область

шри-ланка

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексей русских, ульяновская область, шри-ланка, таиланд, единая россия, андрей турчак, общество, денис долженко