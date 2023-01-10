https://ria.ru/20230110/ostanki-1843866894.html

В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки

В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки - РИА Новости, 10.01.2023

В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки

Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:36

2023-01-10T12:36

2023-01-10T12:36

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское ГСУСК РФ. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 января 2023 года костных останков во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы", - говорится в сообщении. Отмечается, что костные останки направлены на судебно-медицинское исследование. По данным ряда СМИ, при проведении ремонтных работ после прорыва трубы нашли человеческий череп с отверстием.

https://ria.ru/20220601/skelet-1792440983.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)