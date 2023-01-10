https://ria.ru/20230110/ostanki-1843866894.html
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки - РИА Новости, 10.01.2023
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки
Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:36
2023-01-10T12:36
2023-01-10T12:36
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское ГСУСК РФ. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 января 2023 года костных останков во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы", - говорится в сообщении. Отмечается, что костные останки направлены на судебно-медицинское исследование. По данным ряда СМИ, при проведении ремонтных работ после прорыва трубы нашли человеческий череп с отверстием.
https://ria.ru/20220601/skelet-1792440983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки
В Петербурге при ремонте прорванной трубы в земле обнаружили костные останки