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В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки - РИА Новости, 10.01.2023
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В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки - РИА Новости, 10.01.2023
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки
Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:36
2023-01-10T12:36
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское ГСУСК РФ. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 января 2023 года костных останков во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы", - говорится в сообщении. Отмечается, что костные останки направлены на судебно-медицинское исследование. По данным ряда СМИ, при проведении ремонтных работ после прорыва трубы нашли человеческий череп с отверстием.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:36 10.01.2023
 
В Петербурге при земляных работах обнаружили костные останки

В Петербурге при ремонте прорванной трубы в земле обнаружили костные останки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы, проводится доследственная проверка, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 января 2023 года костных останков во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что костные останки направлены на судебно-медицинское исследование.
По данным ряда СМИ, при проведении ремонтных работ после прорыва трубы нашли человеческий череп с отверстием.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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