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Новый генсек ОДКБ назвал организацию безальтернативной - РИА Новости, 10.01.2023
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Новый генсек ОДКБ назвал организацию безальтернативной
Новый генсек ОДКБ назвал организацию безальтернативной - РИА Новости, 10.01.2023
Новый генсек ОДКБ назвал организацию безальтернативной
Перед ОДКБ стоят сложные задачи на фоне крупных геополитических вызовов, но альтернативы для нее нет, заявил новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:02
2023-01-10T15:02
в мире
имангали тасмагамбетов
казахстан
одкб
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Перед ОДКБ стоят сложные задачи на фоне крупных геополитических вызовов, но альтернативы для нее нет, заявил новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "Мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, и предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. Не менее сложные задачи стоят и перед ОДКБ. Все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль нашей организации, ее авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности... Глубоко убежден, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на нее возложены", - заявил Тасмагамбетов, выступая перед секретариатом ОДКБ и членами постоянного совета организации. Кандидатура Тасмагамбетова на пост генсека ОДКБ была выдвинута руководством Казахстана и утверждена решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2022 года. Он будет исполнять обязанности в течение трех лет - до 31 декабря 2025 года. Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился в 1956 году в селе Новобогат Гурьевской области Казахской ССР. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени Пушкина (ныне - Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова) по специальности "учитель географии и биологии". Работал учителем, далее – в структурах коммунистического союза молодежи Казахской ССР. Прошел путь от заведующего отделом в районном комитете до первого секретаря Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана. 1991 – 1993 - председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. В 1993 году был назначен помощником президента Казахстана. В последующем занимал должности: заместителя премьер-министра Казахстана, министра образования и культуры республики, заместителя руководителя администрации президента Казахстана, акима Атырауской области. С января 2002 года по июнь 2003 года - премьер-министр Казахстана. С июня 2003 года по март 2004 года - Государственный секретарь Казахстана. С 2004 по 2008 год – аким (глава) Алматы. С 2008 по 2014 год - аким Астаны. С октября 2014 года по 2016 год - министр обороны Казахстана. С февраля 2017 по декабрь 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России. Награждён орденами: "Парасат" (1998), "Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева" (2004), "Дружбы" Российской Федерации. Имеет степени кандидата философских наук и доктора политических наук.
https://ria.ru/20230101/pashinyan-1842679943.html
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в мире, имангали тасмагамбетов, казахстан, одкб
В мире, Имангали Тасмагамбетов, Казахстан, ОДКБ
15:02 10.01.2023
 
Новый генсек ОДКБ назвал организацию безальтернативной

Новый генсек Тасмагамбетов выразил уверенность, что альтернативы ОДКБ не существует

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Перед ОДКБ стоят сложные задачи на фоне крупных геополитических вызовов, но альтернативы для нее нет, заявил новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, и предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. Не менее сложные задачи стоят и перед ОДКБ. Все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль нашей организации, ее авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности... Глубоко убежден, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на нее возложены", - заявил Тасмагамбетов, выступая перед секретариатом ОДКБ и членами постоянного совета организации.
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Кандидатура Тасмагамбетова на пост генсека ОДКБ была выдвинута руководством Казахстана и утверждена решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2022 года. Он будет исполнять обязанности в течение трех лет - до 31 декабря 2025 года.
Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился в 1956 году в селе Новобогат Гурьевской области Казахской ССР. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени Пушкина (ныне - Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова) по специальности "учитель географии и биологии". Работал учителем, далее – в структурах коммунистического союза молодежи Казахской ССР. Прошел путь от заведующего отделом в районном комитете до первого секретаря Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана.
1991 – 1993 - председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. В 1993 году был назначен помощником президента Казахстана. В последующем занимал должности: заместителя премьер-министра Казахстана, министра образования и культуры республики, заместителя руководителя администрации президента Казахстана, акима Атырауской области. С января 2002 года по июнь 2003 года - премьер-министр Казахстана. С июня 2003 года по март 2004 года - Государственный секретарь Казахстана. С 2004 по 2008 год – аким (глава) Алматы. С 2008 по 2014 год - аким Астаны. С октября 2014 года по 2016 год - министр обороны Казахстана. С февраля 2017 по декабрь 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России.
Награждён орденами: "Парасат" (1998), "Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева" (2004), "Дружбы" Российской Федерации. Имеет степени кандидата философских наук и доктора политических наук.
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В миреИмангали ТасмагамбетовКазахстанОДКБ
 
 
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