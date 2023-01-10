https://ria.ru/20230110/odkb-1843822386.html
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета - РИА Новости, 10.01.2023
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета
Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:39
2023-01-10T10:39
2023-01-10T11:29
безопасность
имангали тасмагамбетов
одкб
казахстан
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве. "Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Со ссылкой на Вольфовича в дипмиссии также рассказали, что Тасмагамбетов планирует в ближайшее время посетить с визитом Минск.Ранее сообщалось, что экс-посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов будет занимать пост генсека ОДКБ в ближайшие три года.
https://ria.ru/20230101/pashinyan-1842679943.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, имангали тасмагамбетов, одкб, казахстан
Безопасность, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Казахстан
10:39 10.01.2023 (обновлено: 11:29 10.01.2023)
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета
Нового генсека ОДКБ Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета организации