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Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета - РИА Новости, 10.01.2023
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Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета - РИА Новости, 10.01.2023
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета
Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:39
2023-01-10T11:29
безопасность
имангали тасмагамбетов
одкб
казахстан
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве. "Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Со ссылкой на Вольфовича в дипмиссии также рассказали, что Тасмагамбетов планирует в ближайшее время посетить с визитом Минск.Ранее сообщалось, что экс-посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов будет занимать пост генсека ОДКБ в ближайшие три года.
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безопасность, имангали тасмагамбетов, одкб, казахстан
Безопасность, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Казахстан
10:39 10.01.2023 (обновлено: 11:29 10.01.2023)
 
Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета

Нового генсека ОДКБ Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета организации

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкНовый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве.
"Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Со ссылкой на Вольфовича в дипмиссии также рассказали, что Тасмагамбетов планирует в ближайшее время посетить с визитом Минск.
Ранее сообщалось, что экс-посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов будет занимать пост генсека ОДКБ в ближайшие три года.
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БезопасностьИмангали ТасмагамбетовОДКБКазахстан
 
 
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