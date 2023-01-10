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Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы - РИА Новости, 10.01.2023
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Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы - РИА Новости, 10.01.2023
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:08
2023-01-10T13:46
экономика
авто
санкт-петербург
автоваз
максим соколов
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."В январе-феврале", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива "АвтоВАЗу".ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
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экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, максим соколов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
13:08 10.01.2023 (обновлено: 13:46 10.01.2023)
 
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"В январе-феврале", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива "АвтоВАЗу".
ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".
В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 07:16
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургАвтоВАЗМаксим СоколовДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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