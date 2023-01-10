13:08 10.01.2023 (обновлено: 13:46 10.01.2023)
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"В январе-феврале", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива "АвтоВАЗу".
ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".
В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
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