https://ria.ru/20230110/nissan-1843876745.html

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы - РИА Новости, 10.01.2023

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:08

2023-01-10T13:08

2023-01-10T13:46

экономика

авто

санкт-петербург

автоваз

максим соколов

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."В январе-феврале", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива "АвтоВАЗу".ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.

https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841549609.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, максим соколов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)