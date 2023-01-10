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Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
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Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ
Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ
Страны "Большой семерки" собираются установить два потолка цен на нефтепродукты из России — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:42
2023-01-10T18:43
экономика
цены на нефть
австралия
россия
g7
евросоюз
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Страны "Большой семерки" собираются установить два потолка цен на нефтепродукты из России — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило агентство Рейтер с ссылкой на представителя G7. "Коалиция "Большой семерки" (G7) будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой", — говорится в публикации.Источник агентства отметил, что ограничить цены на нефтепродукты сложнее, чем на саму нефть, так как существует множество разновидностей такой продукции. Например, дизельное топливо и керосин, которые торгуются с премией к нефти, или мазут, который, в свою очередь, торгуется со скидкой. Кроме того, в некоторых случаях стоимость производных продуктов зависит от места их покупки, а не производства.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
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экономика, цены на нефть, австралия, россия, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Австралия, Россия, G7, Евросоюз
16:42 10.01.2023 (обновлено: 18:43 10.01.2023)
 
Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ

Reuters: страны G7 намерены установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Страны "Большой семерки" собираются установить два потолка цен на нефтепродукты из России — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило агентство Рейтер с ссылкой на представителя G7.
"Коалиция "Большой семерки" (G7) будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой", — говорится в публикации.
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Источник агентства отметил, что ограничить цены на нефтепродукты сложнее, чем на саму нефть, так как существует множество разновидностей такой продукции. Например, дизельное топливо и керосин, которые торгуются с премией к нефти, или мазут, который, в свою очередь, торгуется со скидкой. Кроме того, в некоторых случаях стоимость производных продуктов зависит от места их покупки, а не производства.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
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ЭкономикаЦены на нефтьАвстралияРоссияG7Евросоюз
 
 
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