https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html

Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ

Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023

Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ

Страны "Большой семерки" собираются установить два потолка цен на нефтепродукты из России — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:42

2023-01-10T16:42

2023-01-10T18:43

экономика

цены на нефть

австралия

россия

g7

евросоюз

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Страны "Большой семерки" собираются установить два потолка цен на нефтепродукты из России — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило агентство Рейтер с ссылкой на представителя G7. "Коалиция "Большой семерки" (G7) будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой", — говорится в публикации.Источник агентства отметил, что ограничить цены на нефтепродукты сложнее, чем на саму нефть, так как существует множество разновидностей такой продукции. Например, дизельное топливо и керосин, которые торгуются с премией к нефти, или мазут, который, в свою очередь, торгуется со скидкой. Кроме того, в некоторых случаях стоимость производных продуктов зависит от места их покупки, а не производства.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, австралия, россия, g7, евросоюз