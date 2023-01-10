https://ria.ru/20230110/nato-1843898678.html

Столтенберг отметил интеграцию Швеции и Финляндии в военные структуры НАТО

Столтенберг отметил интеграцию Швеции и Финляндии в военные структуры НАТО - РИА Новости, 10.01.2023

Столтенберг отметил интеграцию Швеции и Финляндии в военные структуры НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, подавшие ранее заявки на вступление в альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:32

2023-01-10T14:32

2023-01-10T14:32

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

швеция

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, подавшие ранее заявки на вступление в альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры. НАТО и ЕС во вторник подписали в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве, заключение которой откладывалось последние два года. "Швеция и Финляндия все больше интегрируются в военные структуры НАТО", - сказал Столтенберг. По его словам, представители Швеции и Финляндии уже участвуют в заседаниях альянса, в том числе на министерском уровне и уровне постпредов, принимают участие в работе различных комитетов. Он добавил, что НАТО уже усилила свое присутствие в этом районе Европы, а Швеция и Финляндия получили гарантии безопасности со стороны ряда членов альянса. Генсек НАТО также заявил, что не сомневается в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО после соответствующего одобрения со стороны Венгрии и Турции. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230109/prizyvniki-1843649860.html

https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843766002.html

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843877698.html

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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, швеция, финляндия, нато, евросоюз, венгрия