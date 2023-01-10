https://ria.ru/20230110/musor-1843804048.html

В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей

В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей - РИА Новости, 10.01.2023

В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей

Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:30

2023-01-10T08:30

2023-01-10T08:30

общество

алексей шапошников

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая инфраструктура для этого есть, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Спикер Мосгордумы напомнил, что с 11 января в силу вступает федеральный закон об административной ответственности для нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортных средств в неположенных местах. С этой даты будет разрешено использовать работающие в автоматическом режиме камеры для фиксации таких правонарушений. Направленный на борьбу с несанкционированными свалками законопроект, принятый летом прошлого года Государственной Думой РФ, был подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой. "Внесение изменений в столичное законодательство не потребуется. Технически Москва готова к реализации новаций. Отмечу, что наша система видеонаблюдения может быть использована для фиксации нарушений, и вся необходимая инфраструктура для этого есть", - отметил Шапошников. Также он напомнил, что для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушений размеры штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении должностных и юридических лиц допускается конфискация транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения. "Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях вправе органы, осуществляющие государственный экологический надзор, Государственный лесной надзор и полиция", - добавил Шапошников.

https://ria.ru/20221205/sud-1836381710.html

https://realty.ria.ru/20221121/otpusk-1833004945.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, алексей шапошников, москва, московская городская дума