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В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей - РИА Новости, 10.01.2023
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В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей
В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей
Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:30
2023-01-10T08:30
общество
алексей шапошников
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая инфраструктура для этого есть, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Спикер Мосгордумы напомнил, что с 11 января в силу вступает федеральный закон об административной ответственности для нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортных средств в неположенных местах. С этой даты будет разрешено использовать работающие в автоматическом режиме камеры для фиксации таких правонарушений. Направленный на борьбу с несанкционированными свалками законопроект, принятый летом прошлого года Государственной Думой РФ, был подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой. "Внесение изменений в столичное законодательство не потребуется. Технически Москва готова к реализации новаций. Отмечу, что наша система видеонаблюдения может быть использована для фиксации нарушений, и вся необходимая инфраструктура для этого есть", - отметил Шапошников. Также он напомнил, что для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушений размеры штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении должностных и юридических лиц допускается конфискация транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения. "Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях вправе органы, осуществляющие государственный экологический надзор, Государственный лесной надзор и полиция", - добавил Шапошников.
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60
общество, алексей шапошников, москва, московская городская дума
Общество, Алексей Шапошников, Москва, Московская городская дума
08:30 10.01.2023
 
В Москве смогут ловить по камерам тех, кто выбрасывает мусор из автомобилей

Шапошников: Москва готова отслеживать нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобилей

© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Камера наружного наблюдения. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая инфраструктура для этого есть, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Спикер Мосгордумы напомнил, что с 11 января в силу вступает федеральный закон об административной ответственности для нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортных средств в неположенных местах. С этой даты будет разрешено использовать работающие в автоматическом режиме камеры для фиксации таких правонарушений. Направленный на борьбу с несанкционированными свалками законопроект, принятый летом прошлого года Государственной Думой РФ, был подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой.
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"Внесение изменений в столичное законодательство не потребуется. Технически Москва готова к реализации новаций. Отмечу, что наша система видеонаблюдения может быть использована для фиксации нарушений, и вся необходимая инфраструктура для этого есть", - отметил Шапошников.
Также он напомнил, что для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушений размеры штрафов увеличиваются вдвое, при этом в отношении должностных и юридических лиц допускается конфискация транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения.
"Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях вправе органы, осуществляющие государственный экологический надзор, Государственный лесной надзор и полиция", - добавил Шапошников.
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ОбществоАлексей ШапошниковМоскваМосковская городская дума
 
 
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