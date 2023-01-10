13:13 10.01.2023 (обновлено: 15:53 10.01.2023)
Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше
Замглавы МИД Украины Мельник возмутил пользователей Twitter, назвав город Львов Лембергом
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей социальной сети.
Дипломату напомнили, что Львов назывался так во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Многих комментаторов смутило, что дипломат сфотографировался у заведения "Ресторация Бачевских", названного в честь польского промышленника. Вдобавок Мельник использовал нетрадиционную транслитерацию — Lwiw вместо Lviv.
"Я летал в прекрасный город Lviv годами. С чего он вдруг стал Lwiw?" — поинтересовался AgoraCap.
"Ага-ага, "Бачевский" — ресторан польского промышленника, который отличился во время борьбы с украинцами за польский Львов", — написал KrakowPresident.
"Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?" — задался вопросом ingogun.
"Лемберг — это из Австрийской империи. Почему вы используете это название? Это было актуально на протяжении 250 лет. И как бы оно ни было красиво, это была оккупация", — возмутилась Oksanka.
Мельник прославился провокационными высказываниями. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии. В ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.