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Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше - РИА Новости, 10.01.2023
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Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше
Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше - РИА Новости, 10.01.2023
Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:13
2023-01-10T15:53
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей социальной сети.Дипломату напомнили, что Львов назывался так во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Многих комментаторов смутило, что дипломат сфотографировался у заведения "Ресторация Бачевских", названного в честь польского промышленника. Вдобавок Мельник использовал нетрадиционную транслитерацию — Lwiw вместо Lviv."Я летал в прекрасный город Lviv годами. С чего он вдруг стал Lwiw?" — поинтересовался AgoraCap."Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?" — задался вопросом ingogun."Лемберг — это из Австрийской империи. Почему вы используете это название? Это было актуально на протяжении 250 лет. И как бы оно ни было красиво, это была оккупация", — возмутилась Oksanka.Мельник прославился провокационными высказываниями. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии. В ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.
https://ria.ru/20230109/kuleba-1843705073.html
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в мире, степан бандера, львов, германия, украина, twitter
В мире, Степан Бандера, Львов, Германия, Украина, Twitter
13:13 10.01.2023 (обновлено: 15:53 10.01.2023)
 
Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше

Замглавы МИД Украины Мельник возмутил пользователей Twitter, назвав город Львов Лембергом

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей социальной сети.
Дипломату напомнили, что Львов назывался так во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Многих комментаторов смутило, что дипломат сфотографировался у заведения "Ресторация Бачевских", названного в честь польского промышленника. Вдобавок Мельник использовал нетрадиционную транслитерацию — Lwiw вместо Lviv.
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"Я летал в прекрасный город Lviv годами. С чего он вдруг стал Lwiw?" — поинтересовался AgoraCap.

"Ага-ага, "Бачевский" — ресторан польского промышленника, который отличился во время борьбы с украинцами за польский Львов", — написал KrakowPresident.

"Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?" — задался вопросом ingogun.
"Лемберг — это из Австрийской империи. Почему вы используете это название? Это было актуально на протяжении 250 лет. И как бы оно ни было красиво, это была оккупация", — возмутилась Oksanka.
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Мельник прославился провокационными высказываниями. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии. В ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.
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