https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html

Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше

Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше - РИА Новости, 10.01.2023

Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:13

2023-01-10T13:13

2023-01-10T15:53

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал в Twitter украинский город Львов Лембергом, вызвав волну негодования у пользователей социальной сети.Дипломату напомнили, что Львов назывался так во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Многих комментаторов смутило, что дипломат сфотографировался у заведения "Ресторация Бачевских", названного в честь польского промышленника. Вдобавок Мельник использовал нетрадиционную транслитерацию — Lwiw вместо Lviv."Я летал в прекрасный город Lviv годами. С чего он вдруг стал Lwiw?" — поинтересовался AgoraCap."Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?" — задался вопросом ingogun."Лемберг — это из Австрийской империи. Почему вы используете это название? Это было актуально на протяжении 250 лет. И как бы оно ни было красиво, это была оккупация", — возмутилась Oksanka.Мельник прославился провокационными высказываниями. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии. В ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.

https://ria.ru/20230109/kuleba-1843705073.html

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

https://ria.ru/20230106/melnik-1843311265.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, степан бандера, львов, германия, украина, twitter