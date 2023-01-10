17:25 10.01.2023 (обновлено: 17:41 10.01.2023)
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.
Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли.
"Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.