Рейтинг@Mail.ru
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/medvedev-1843957601.html
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге - РИА Новости, 10.01.2023
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:25
2023-01-10T17:41
санкт-петербург
безопасность
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843964743_0:319:2946:1976_1920x0_80_0_0_4ef7ddb0575d6131780e2f73f75c1442.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли."Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.
https://ria.ru/20230110/vooruzheniya-1843958368.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843964743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe49321f8ae61d7e4f77f943818d6696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, безопасность, дмитрий медведев
Санкт-Петербург, Безопасность, Дмитрий Медведев
17:25 10.01.2023 (обновлено: 17:41 10.01.2023)
 
Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО 61 бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.
Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли.
"Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 17:26
Медведев подписал документ о группе по контролю за производством вооружений
 
Санкт-ПетербургБезопасностьДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала