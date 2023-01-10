https://ria.ru/20230110/medvedev-1843957601.html

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге - РИА Новости, 10.01.2023

Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:25

2023-01-10T17:25

2023-01-10T17:41

санкт-петербург

безопасность

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, видео с кадрами из поездки политик опубликовал в своем Telegram-канале.Во время посещения предприятия Медведев осмотрел военную технику, расположенную на предприятии. Также зампредседателя Совбеза провел совещание с представителями отрасли."Мы с вами продолжим нашу работу по контролю за производством военной техники и вооружений. Сегодня проводим первое совещание в этом году", - сказал Медведев на совещании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, безопасность, дмитрий медведев