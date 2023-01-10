https://ria.ru/20230110/mcdonalds-1843838647.html

В Казахстане не исключили возвращения McDonald's

В Казахстане не исключили возвращения McDonald's - РИА Новости, 10.01.2023

В Казахстане не исключили возвращения McDonald's

Компания McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети, считает Асет... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:27

2023-01-10T11:27

2023-01-10T11:28

экономика

казахстан

mcdonald's corporation

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АСТАНА, 10 янв - РИА Новости. Компания McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети, считает Асет Машанов, генеральный директор компании Food Solutions KZ, управлявшей сетью McDonald's до ее ухода с рынка. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. "Мы сейчас занимаемся развитием локального бренда. Наша основная задача сейчас возобновить работу ресторанов под новым брендом, возможно, сейчас без бренда, а в дальнейшем - под новым брендом", - сказал Машанов журналистам во вторник в Астане. Он отметил, что компания обеспечивает рабочими местами порядка 2 тысяч человек и продолжает выплачивать им зарплату, несмотря на вынужденный простой. После возобновления работы ресторанов сети компания продолжит развивать локальных поставщиков. "Приведет ли оно (развитие местных поставщиков - ред.) к возврату бренда McDonald's - я сейчас ответить не могу, потому что на своем уровне это не решаю. Возможно, конечно, когда они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие-то геополитические вопросы будут решены, тогда мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем", - сказал глава компании. Вместе с тем он подчеркнул, что развитие сети местных поставщиков может занять несколько лет, и даже в этом случае локализовать 100% поставок в Казахстане невозможно из-за ограниченного объема рынка. "Но если покрыть хотя бы основные потребности, то, возможно, да (возвращение McDonald's - ред.)", - добавил он. Гендиректор компании также сказал, что вопрос о работе под брендом "Вкусно - и точка" не рассматривается. McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20230107/kazakhstan-1843357369.html

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html

https://ria.ru/20221230/kazakhstan-1842386411.html

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, казахстан, mcdonald's corporation