https://ria.ru/20230110/loboda-1843940487.html

Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны

Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны - РИА Новости, 10.01.2023

Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны

Светлана Лобода подверглась критике из-за красного наряда в стиле певицы Рианны. Накануне она поделилась фотографией платья в своей соцсети. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:03

2023-01-10T17:03

2023-01-10T17:03

шоубиз

светлана лобода

стиль

мода

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Светлана Лобода подверглась критике из-за красного наряда в стиле певицы Рианны. Накануне она поделилась фотографией платья в своей соцсети. Подписчики высмеяли артистку и обвинили ее в дурновкусии. В ответ Лобода поделилась снимками Рианны и моделей в подобных платьях люксового бренда Magda Butrym. Стоимость оригинального наряда превысила 100 тысяч рублей. Однако знаменитость не уточнила, оригинальное платье на ней или реплика. После начала СВО артистка осудила ее и покинула Россию. Тем не менее она продолжила исполнять песни и вести соцсети на русском языке. Ранее критик Сергей Соседов раскритиковал певицу. По его мнению, она достигла своего творческого "потолка".

https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана лобода, стиль, мода