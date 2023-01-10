https://ria.ru/20230110/loboda-1843940487.html
Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны
Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны - РИА Новости, 10.01.2023
Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны
Светлана Лобода подверглась критике из-за красного наряда в стиле певицы Рианны. Накануне она поделилась фотографией платья в своей соцсети. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:03
2023-01-10T17:03
2023-01-10T17:03
шоубиз
светлана лобода
стиль
мода
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Светлана Лобода подверглась критике из-за красного наряда в стиле певицы Рианны. Накануне она поделилась фотографией платья в своей соцсети. Подписчики высмеяли артистку и обвинили ее в дурновкусии. В ответ Лобода поделилась снимками Рианны и моделей в подобных платьях люксового бренда Magda Butrym. Стоимость оригинального наряда превысила 100 тысяч рублей. Однако знаменитость не уточнила, оригинальное платье на ней или реплика. После начала СВО артистка осудила ее и покинула Россию. Тем не менее она продолжила исполнять песни и вести соцсети на русском языке. Ранее критик Сергей Соседов раскритиковал певицу. По его мнению, она достигла своего творческого "потолка".
https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана лобода, стиль, мода
Шоубиз, Светлана Лобода, стиль, мода
Подписчики высмеяли Лободу за копию платья Рианны
Подписчики высмеяли Лободу за копию люксового платья Рианны
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Светлана Лобода подверглась критике из-за красного наряда в стиле певицы Рианны. Накануне она поделилась фотографией платья в своей соцсети.
Подписчики высмеяли артистку и обвинили ее в дурновкусии.
"Черт-те что и сбоку бантик", "Стилисты явно поржали", "Самое безвкусное, что я видела. И очки к чему? Терминатор прям", "Я из шторы лучше сделаю", – высказались комментаторы.
В ответ Лобода поделилась снимками Рианны и моделей в подобных платьях люксового бренда Magda Butrym. Стоимость оригинального наряда превысила 100 тысяч рублей.
Однако знаменитость не уточнила, оригинальное платье на ней или реплика.
После начала СВО артистка осудила ее и покинула Россию. Тем не менее она продолжила исполнять песни и вести соцсети на русском языке.
Ранее критик Сергей Соседов раскритиковал
певицу. По его мнению, она достигла своего творческого "потолка".