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Косачев высказался о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 10.01.2023
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Косачев высказался о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Косачев высказался о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 10.01.2023
Косачев высказался о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации Конвенции об уголовной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:57
2023-01-10T09:57
константин косачев
совет европы
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Законопроект о денонсации конвенции был внесен в Госдуму в понедельник. "Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы… Наша страна не только одна из первых подписала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в 1999 году, но и самым активным образом участвовала в ее разработке", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Совет Европы принял политическое решение, прекратив полноправное членство нашей страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), эта организация является институциональной основой конвенции, на которую возложена миссия по осуществлению мониторинга ее выполнения договаривающимися сторонами, сообщил он. Также Косачев отметил, что это решение является дискриминационным. "В частности, было оговорено, что членство России в ГРЕКО прекращается, кроме случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной‌ обязательств, вытекающих из конвенции, однако при этом Российская Федерация была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса… Таким образом, "коллективный" Запад планировал исключить нашу страну из ГРЕКО, оставив при этом юридические механизмы воздействия на Россию без участия самой России", - сообщил политик.
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константин косачев, совет европы, россия, совет федерации рф
Константин Косачев, Совет Европы, Россия, Совет Федерации РФ
09:57 10.01.2023
 
Косачев высказался о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

Косачев: Россия остается приверженной своим обязательствам по противодействию коррупции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Законопроект о денонсации конвенции был внесен в Госдуму в понедельник.
"Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы… Наша страна не только одна из первых подписала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в 1999 году, но и самым активным образом участвовала в ее разработке", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Совет Европы принял политическое решение, прекратив полноправное членство нашей страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), эта организация является институциональной основой конвенции, на которую возложена миссия по осуществлению мониторинга ее выполнения договаривающимися сторонами, сообщил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Также Косачев отметил, что это решение является дискриминационным.
"В частности, было оговорено, что членство России в ГРЕКО прекращается, кроме случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной‌ обязательств, вытекающих из конвенции, однако при этом Российская Федерация была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса… Таким образом, "коллективный" Запад планировал исключить нашу страну из ГРЕКО, оставив при этом юридические механизмы воздействия на Россию без участия самой России", - сообщил политик.
 
Константин КосачевСовет ЕвропыРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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