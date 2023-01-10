https://ria.ru/20230110/kheykhe-1843882076.html

Хэйхэ хочет импортировать российское вино

Хэйхэ хочет импортировать российское вино - РИА Новости, 10.01.2023

Хэйхэ хочет импортировать российское вино

Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:25

2023-01-10T13:25

2023-01-10T13:25

экономика

хэйхэ

амурская область

россия

евросоюз

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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на расширение сотрудничества с Амурской областью в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости начальник управления коммерции народного правительства Хэйхэ Чжан Хайпэн. “Хэйхэ импортирует из России большое количество соевых бобов. В Китае существует система квот (на импорт товаров - ред.), мы активно с этим боремся, надеемся, что в будущем сможем осуществлять сотрудничество с Амурской областью в сфере зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) и в области лекарственных растений, надеемся на широкое сотрудничество в области сельскохозяйственной индустрии”, - сказал Чжан Хайпэн. Вместе с тем, отметил он, Хэйхэ надеется расширять сотрудничество и в других сферах. По его словам, в Китае также пользуются популярностью российские товары здоровья и косметика, которые соответствуют стандартам ЕС.

https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html

https://ria.ru/20221124/elektromobili-1833993941.html

хэйхэ

амурская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хэйхэ, амурская область, россия, евросоюз