Рейтинг@Mail.ru
Хэйхэ хочет импортировать российское вино - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/kheykhe-1843882076.html
Хэйхэ хочет импортировать российское вино
Хэйхэ хочет импортировать российское вино - РИА Новости, 10.01.2023
Хэйхэ хочет импортировать российское вино
Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:25
2023-01-10T13:25
экономика
хэйхэ
амурская область
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585132804_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ecdd7d2d4aa40d0e7f0e02c43ae300c.jpg
ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на расширение сотрудничества с Амурской областью в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости начальник управления коммерции народного правительства Хэйхэ Чжан Хайпэн. “Хэйхэ импортирует из России большое количество соевых бобов. В Китае существует система квот (на импорт товаров - ред.), мы активно с этим боремся, надеемся, что в будущем сможем осуществлять сотрудничество с Амурской областью в сфере зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) и в области лекарственных растений, надеемся на широкое сотрудничество в области сельскохозяйственной индустрии”, - сказал Чжан Хайпэн. Вместе с тем, отметил он, Хэйхэ надеется расширять сотрудничество и в других сферах. По его словам, в Китае также пользуются популярностью российские товары здоровья и косметика, которые соответствуют стандартам ЕС.
https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html
https://ria.ru/20221124/elektromobili-1833993941.html
хэйхэ
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585132804_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c281d6cbeee51a83a84e26fe39b5c7f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хэйхэ, амурская область, россия, евросоюз
Экономика, Хэйхэ, Амурская область, Россия, Евросоюз
13:25 10.01.2023
 
Хэйхэ хочет импортировать российское вино

Власти Хэйхэ заявили, что хотят импортировать российское вино и сладости

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на расширение сотрудничества с Амурской областью в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости начальник управления коммерции народного правительства Хэйхэ Чжан Хайпэн.
“Хэйхэ импортирует из России большое количество соевых бобов. В Китае существует система квот (на импорт товаров - ред.), мы активно с этим боремся, надеемся, что в будущем сможем осуществлять сотрудничество с Амурской областью в сфере зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) и в области лекарственных растений, надеемся на широкое сотрудничество в области сельскохозяйственной индустрии”, - сказал Чжан Хайпэн.
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 12:01
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно
Вместе с тем, отметил он, Хэйхэ надеется расширять сотрудничество и в других сферах.
“Например, импортировать из России вино и сладости. Эти продукты пользуются большой популярностью на китайском рынке, все знают, что это хорошая продукция”, - сказал Чжан Хайпэн.
По его словам, в Китае также пользуются популярностью российские товары здоровья и косметика, которые соответствуют стандартам ЕС.
Автомобиль Voyah EV представлен на Пекинском автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 16:22Россия-Китай: Главное
"Моторинвест" будет импортировать в РФ китайские электромобили Voyah
 
ЭкономикаХэйхэАмурская областьРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала