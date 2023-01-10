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Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова - РИА Новости, 10.01.2023
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Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова
Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова - РИА Новости, 10.01.2023
Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова
Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:20
2023-01-10T23:20
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует действительности, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. "Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - добавила Захарова.
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в мире, мария захарова, казахстан, буча, россия, украина
В мире, Мария Захарова, Казахстан, Буча, Россия, Украина
23:20 10.01.2023
 
Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова

Захарова сообщила, что власти Казахстана заверили Россию в непричастности к акции в Буче

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует действительности, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче якобы при участии МИД Казахстана.
"Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - добавила Захарова.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В миреМария ЗахароваКазахстанБучаРоссияУкраина
 
 
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