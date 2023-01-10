Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова
Захарова сообщила, что власти Казахстана заверили Россию в непричастности к акции в Буче
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует действительности, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче якобы при участии МИД Казахстана.
"Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - добавила Захарова.