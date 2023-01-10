https://ria.ru/20230110/kazakhstan-1844010620.html

Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова

Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова - РИА Новости, 10.01.2023

Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова

Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:20

2023-01-10T23:20

2023-01-10T23:20

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Казахстанская сторона заверила российскую, что тиражируемая в СМИ информация об акции в украинской Буче при участии МИД Казахстана не соответствует действительности, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. "Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20221024/bucha-1826291257.html

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в мире, мария захарова, казахстан, буча, россия, украина