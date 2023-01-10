https://ria.ru/20230110/grivna-1843960595.html

В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны

В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны - РИА Новости, 10.01.2023

В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны

Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:34

2023-01-10T17:34

2023-01-10T18:19

экономика

александр дубинский

украина

кипр

верховная рада украины

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.Статистика Нацбанка страны по платежному балансу за 11 месяцев прошлого года говорит о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.При этом обвал национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский. Как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", резюмировал он.Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.К выпуску валюты регулятор приступил после начала российской спецоперации и к 25 ноября напечатал более 364 миллиардов гривен. Это спровоцировало обесценивание валюты и рост инфляции, которая уже в октябре достигла 26,6 процента.

https://ria.ru/20221227/obmen-1841547650.html

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украина

кипр

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Варвара Скокшина

экономика, александр дубинский, украина, кипр, верховная рада украины, центральный банк рф (цб рф)