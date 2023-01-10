Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/grivna-1843960595.html
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны - РИА Новости, 10.01.2023
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны
Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:34
2023-01-10T18:19
экономика
александр дубинский
украина
кипр
верховная рада украины
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.Статистика Нацбанка страны по платежному балансу за 11 месяцев прошлого года говорит о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.При этом обвал национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский. Как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", резюмировал он.Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.К выпуску валюты регулятор приступил после начала российской спецоперации и к 25 ноября напечатал более 364 миллиардов гривен. Это спровоцировало обесценивание валюты и рост инфляции, которая уже в октябре достигла 26,6 процента.
https://ria.ru/20221227/obmen-1841547650.html
https://ria.ru/20221206/gosdolg-1836654634.html
украина
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_491:0:2611:1590_1920x0_80_0_0_776e66583fc4742eea2b8f0b2af1fdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр дубинский, украина, кипр, верховная рада украины, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Дубинский, Украина, Кипр, Верховная Рада Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:34 10.01.2023 (обновлено: 18:19 10.01.2023)
 
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны

Депутат Рады Дубинский: крупный украинский бизнес готовится к обвалу гривны

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, даны их иностранными контрагентами. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", — объяснил он.
Статистика Нацбанка страны по платежному балансу за 11 месяцев прошлого года говорит о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.
При этом обвал национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский.
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 06:08
Запорожские власти анонсировали завершение обмена гривен на рубли
Как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", резюмировал он.
Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.
К выпуску валюты регулятор приступил после начала российской спецоперации и к 25 ноября напечатал более 364 миллиардов гривен. Это спровоцировало обесценивание валюты и рост инфляции, которая уже в октябре достигла 26,6 процента.
Денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 13:59
Госдолг Украины к ноябрю вырос на 45 процентов с февраля
 
ЭкономикаАлександр ДубинскийУкраинаКипрВерховная Рада УкраиныЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала