https://ria.ru/20230110/grivna-1843960595.html
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны - РИА Новости, 10.01.2023
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны
Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:34
2023-01-10T17:34
2023-01-10T18:19
экономика
александр дубинский
украина
кипр
верховная рада украины
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.Статистика Нацбанка страны по платежному балансу за 11 месяцев прошлого года говорит о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.При этом обвал национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский. Как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", резюмировал он.Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.К выпуску валюты регулятор приступил после начала российской спецоперации и к 25 ноября напечатал более 364 миллиардов гривен. Это спровоцировало обесценивание валюты и рост инфляции, которая уже в октябре достигла 26,6 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дубинский, украина, кипр, верховная рада украины, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Дубинский, Украина, Кипр, Верховная Рада Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:34 10.01.2023 (обновлено: 18:19 10.01.2023)
В Раде заявили, что украинский бизнес готовится к обвалу гривны
Депутат Рады Дубинский: крупный украинский бизнес готовится к обвалу гривны
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале
.
"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, даны их иностранными контрагентами. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", — объяснил он.
Статистика Нацбанка страны по платежному балансу за 11 месяцев прошлого года говорит о резком глубочайшем падении украинского экспорта и "несильном падении импорта". Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.
При этом обвал национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для стабильности курса. Деньги, которые поступают в качестве международной финпомощи будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский.
Как "только на горизонте появится мир", обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", резюмировал он.
Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета.
К выпуску валюты регулятор приступил после начала российской спецоперации и к 25 ноября напечатал более 364 миллиардов гривен. Это спровоцировало обесценивание валюты и рост инфляции, которая уже в октябре достигла 26,6 процента.