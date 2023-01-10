https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
Европа решила покончить с собой
Европа решила покончить с собой - РИА Новости, 10.01.2023
Европа решила покончить с собой
Сегодня они отправляют танки, пусть и устаревшие во всех отношениях — и в моральном, и в техническом, — в зону СВО, чтобы "поддержать Украину", а менее года... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:00
2023-01-10T08:00
2023-01-10T08:05
авторы
роберт гейтс
кондолиза райс
йозеф геббельс
россия
европа
москва
нато
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Сегодня они отправляют танки, пусть и устаревшие во всех отношениях — и в моральном, и в техническом, — в зону СВО, чтобы "поддержать Украину", а менее года назад их пресса и их власти мимо ушей пропускали предостережение Москвы: "Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!"Ровно 11 месяцев потребовалось, чтобы Запад, четко артикулируя, сказал: "Да, мы хотим воевать с Россией". То, что всякий раз повышение градуса эскалации нынешнего геополитического кризиса сопровождается оговорками, что, дескать, НАТО "в конфликте не участвует, а лишь поддерживает Украину", уже не вводит никого в заблуждение. Любое решение об отправке любого вида и рода помощи одной из сторон конфликта означает одно: Европейский континент со всем его многомиллионным населением, которым сегодня управляют те, кто хочет уничтожить Россию, становится на шаг ближе к обозначенной российским президентом точке маршрута.Тогда, в начале февраля прошлого года, с глобалистами-неолибералами во всех стратах и во всех странах, относящих себя к "цивилизованного миру", случилась натуральная (и многодневная) истерика. Москву — страну, наш народ — обвинили во всем, в чем только можно было обвинить, но спустя 11 месяцев мы увидели, что Кремль дал не только точный прогноз, он к тому же объяснил, почему это будет происходить. И все его предположения оправдались.Запад тогда, конечно, переоценил свои возможности и свои способности противостоять (пусть в прокси-войне) нашей стране. И недооценил наши — и возможности, и способности.Как любая сложная жизненная или политическая ситуация проверяет человека и общество на прочность, так и нынешний кризис, в котором Запад хватается за остатки испаряющегося практически на глазах однополярного мира, проверяет на соответствие ситуации и идеологию, и политиков, которые этой идеологии придерживаются.Рассыпается ежедневно и ежечасно то, что казалось абсолютно незыблемым. Первым исчез миф об экономическом могуществе "всего цивилизованного мира". Выяснилось, что этот коллективный король — голый. Голый настолько, насколько он не справился с цунами инфляции и сопровождающим эту приливную волну ростом цен. Точно так же последовательно рассыпались легенды о свободе слова, о "священной" неприкосновенности частной собственности, о строгой конфиденциальности переговоров глав государств и, разумеется, разрушена была легенда, что "в цивилизованном мире ложь — главный порок". Нам врали вдохновенно, и вдохновенно настолько, что, как выяснилось, не понимали, что совершают чудовищный даже по их собственным представлениям проступок.В прах рассыпалось все, что скрывало правду.А правда эта заключается в том, что для сохранения однополярности "всему цивилизованному миру" требуется уничтожить любые иные модели общественного и государственного устройства, которые способны с заявленной и созданной конструкцией однополярности конкурировать.Есть мы, прекрасные, аж светящиеся некими "универсальными" ценностями, и есть наши враги, которые предлагают альтернативу. И как в порошок стерто было любое активное инакомыслие (сидите и трындите сколько угодно промеж собой, но никогда у вас не будет никакой медийной площадки и никакой аудитории, кроме той, что вы видите перед собой), так и иную модель общественного развития тоже нужно смять вначале. Ну и уничтожить — в конечном итоге. А если потребуется применить насилие — значит, оно будет использовано тоже.Четыре с небольшим года назад движение "Желтые жилеты", стопроцентно аполитичное, участники которого хотели лишь улучшения своей скромной очень жизни и понижения цен, было регулярным ночным и дневным кошмаром властей предержащих. Сейчас и сегодня те, кто готов потребовать от тех, кто Францией правит, отчета в происходящем и задать вопрос о настоящих причинах стремительного обнищания, не смогли вывести на улицу и десяток тысяч человек.Почему? Потому что не так много желающих подставлять бока и спины под полицейские дубинки, мало кто стремится глотать слезоточивый газ, никому не хочется попадать под репрессии, которые в Европе обрушиваются с неотвратимостью движения асфальтового катка на активно несогласных.И если даже для защиты собственного уровня жизни не удается постоять столько, сколько требуется, то нетрудно представить, как, пусть и чисто гипотетически, европейские обыватели будут сражаться за чужое благополучие. И чужие "демократию и свободу".Глобализм, выдвинутый неолиберальными элитами, пронизавший целиком и социальную, и экономическую повестку дня "всего цивилизованного мира", в течение короткого времени стал тоталитаризмом, в сравнении с которым даже теория классовой борьбы, лежащая в основе идеологии социализма, выглядит образцом свободомыслия.В СССР, который принято было называть "империей зла", во второй половине прошлого века существовала возможность свободного высказывания. С соблюдением, разумеется, определенных правил, но эта возможность была. И ею можно было пользоваться. Как никто и никогда не отрицал права на сомнение, тоже выраженное публично.Сегодня на Западе представить подобное абсолютно невозможно, поскольку все механизмы и все структуры, которые за работу этих механизмов отвечают, переведены в режим тотальной войны с Россией. И это словосочетание, использованное, кстати, Йозефом Геббельсом без малого восемьсят лет назад, в феврале 1943-го, стало определяющим в сегодняшней внешней политике коллективного Запада.Решение о ведении тотальной войны, которую нам объявили де-факто наши геополитические оппоненты, не оставляет им ни малейшего выбора, а ходы диктуются уже начавшимся цейтнотом.Против Запада, как и всегда, когда он нападал на Россию, будь то на империю в XIX-м веке или на СССР в веке ХХ-м, работают обстоятельства, которые отчего-то тамошние стратеги не учитывают.Первое из них — обстоятельство места.Никакой фон Клаузевиц, писавший, что "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать силами современных европейских государств", имея в виду пространства и ресурсную суверенность нашей страны, им не указ.Второе — это время.Оно на Западе стремительно заканчивается — прежде всего потому, что ни экономически, ни финансово, ни ресурсно сегодня этот "весь цивилизованный мир" выдержать против нас вдолгую не может. Пустеющие арсеналы, тающие запасы и топлива, и иных энергоносителей, как и коллапс экономики, из гипотезы стали приближающейся с каждым днем явью.Об этом заговорили даже там, где вплоть до последнего времени письменно, устно, приватно и публично уверяли в обратном.Экс-госсекретарь в администрации Буша-младшего Кондолиза Райс и Роберт Гейтс, глава Пентагона в той же бушевской администрации, заявили в рупоре неолибералов "Вашингтон Пост", что "время не на стороне Украины".Если перевести с политкорректного новояза, то сказанное означает: "мы в затеянном нами противостоянии с Россией можем проиграть".И Райс, и Гейтс — специалисты по России. Оба изучали и историю нашей страны (докторская диссертация Гейтса, кстати, была посвящена связям России и Китая), и ее географию. За ворохом призывов увеличить военные поставки Киеву нельзя не прочесть опасения в возможном военном и дипломатическом проигрыше западников в противостоянии с нашей страной.Ну и уж если продолжать исторические аналогии, связанные с войной, войной тотальной, которую нашей державе объявляли то французы, то немцы, нужно заметить, что всякий раз, собирая коалиции европейских государств, значительно превосходя нас вначале и по мощи, и по оснащению, и по финансовым возможностям, зачинщики получали не просто ответ, а ответ, дважды завершавшийся подписанием капитуляции со стороны нападавших.Если потребуется на очередную заказанную ими драку вновь дать ответ, то он, как всегда, лаконичен и будет состоять из двух слов. Можем повторить!
https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html
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https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html
https://ria.ru/20230108/reparatsii-1843404656.html
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html
https://ria.ru/20230108/putin-1843482507.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
авторы, роберт гейтс, кондолиза райс, йозеф геббельс, россия, европа, москва, нато, министерство обороны сша
Авторы, Роберт Гейтс, Кондолиза Райс, Йозеф Геббельс, Россия, Европа, Москва, НАТО, Министерство обороны США
Сегодня они отправляют танки, пусть и устаревшие во всех отношениях — и в моральном, и в техническом, — в зону СВО, чтобы "поддержать Украину", а менее года назад их пресса и их власти мимо ушей пропускали предостережение Москвы: "Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!"
Ровно 11 месяцев потребовалось, чтобы Запад, четко артикулируя, сказал: "Да, мы хотим воевать с Россией". То, что всякий раз повышение градуса эскалации нынешнего геополитического кризиса сопровождается оговорками, что, дескать, НАТО
"в конфликте не участвует, а лишь поддерживает Украину", уже не вводит никого в заблуждение. Любое решение об отправке любого вида и рода помощи одной из сторон конфликта означает одно: Европейский континент со всем его многомиллионным населением, которым сегодня управляют те, кто хочет уничтожить Россию, становится на шаг ближе к обозначенной российским президентом точке маршрута.
Тогда, в начале февраля прошлого года, с глобалистами-неолибералами во всех стратах и во всех странах, относящих себя к "цивилизованного миру", случилась натуральная (и многодневная) истерика. Москву — страну, наш народ — обвинили во всем, в чем только можно было обвинить, но спустя 11 месяцев мы увидели, что Кремль дал не только точный прогноз, он к тому же объяснил, почему это будет происходить. И все его предположения оправдались.
Запад тогда, конечно, переоценил свои возможности и свои способности противостоять (пусть в прокси-войне) нашей стране. И недооценил наши — и возможности, и способности.
Как любая сложная жизненная или политическая ситуация проверяет человека и общество на прочность, так и нынешний кризис, в котором Запад хватается за остатки испаряющегося практически на глазах однополярного мира, проверяет на соответствие ситуации и идеологию, и политиков, которые этой идеологии придерживаются.
Рассыпается ежедневно и ежечасно то, что казалось абсолютно незыблемым. Первым исчез миф об экономическом могуществе "всего цивилизованного мира". Выяснилось, что этот коллективный король — голый. Голый настолько, насколько он не справился с цунами инфляции и сопровождающим эту приливную волну ростом цен. Точно так же последовательно рассыпались легенды о свободе слова, о "священной" неприкосновенности частной собственности, о строгой конфиденциальности переговоров глав государств и, разумеется, разрушена была легенда, что "в цивилизованном мире ложь — главный порок". Нам врали вдохновенно, и вдохновенно настолько, что, как выяснилось, не понимали, что совершают чудовищный даже по их собственным представлениям проступок.
В прах рассыпалось все, что скрывало правду.
А правда эта заключается в том, что для сохранения однополярности "всему цивилизованному миру" требуется уничтожить любые иные модели общественного и государственного устройства, которые способны с заявленной и созданной конструкцией однополярности конкурировать.
Есть мы, прекрасные, аж светящиеся некими "универсальными" ценностями, и есть наши враги, которые предлагают альтернативу. И как в порошок стерто было любое активное инакомыслие (сидите и трындите сколько угодно промеж собой, но никогда у вас не будет никакой медийной площадки и никакой аудитории, кроме той, что вы видите перед собой), так и иную модель общественного развития тоже нужно смять вначале. Ну и уничтожить — в конечном итоге. А если потребуется применить насилие — значит, оно будет использовано тоже.
Четыре с небольшим года назад движение "Желтые жилеты", стопроцентно аполитичное, участники которого хотели лишь улучшения своей скромной очень жизни и понижения цен, было регулярным ночным и дневным кошмаром властей предержащих. Сейчас и сегодня те, кто готов потребовать от тех, кто Францией правит, отчета в происходящем и задать вопрос о настоящих причинах стремительного обнищания, не смогли вывести на улицу и десяток тысяч человек.
Почему? Потому что не так много желающих подставлять бока и спины под полицейские дубинки, мало кто стремится глотать слезоточивый газ, никому не хочется попадать под репрессии, которые в Европе обрушиваются с неотвратимостью движения асфальтового катка на активно несогласных.
И если даже для защиты собственного уровня жизни не удается постоять столько, сколько требуется, то нетрудно представить, как, пусть и чисто гипотетически, европейские обыватели будут сражаться за чужое благополучие. И чужие "демократию и свободу".
Глобализм, выдвинутый неолиберальными элитами, пронизавший целиком и социальную, и экономическую повестку дня "всего цивилизованного мира", в течение короткого времени стал тоталитаризмом, в сравнении с которым даже теория классовой борьбы, лежащая в основе идеологии социализма, выглядит образцом свободомыслия.
В СССР
, который принято было называть "империей зла", во второй половине прошлого века существовала возможность свободного высказывания. С соблюдением, разумеется, определенных правил, но эта возможность была. И ею можно было пользоваться. Как никто и никогда не отрицал права на сомнение, тоже выраженное публично.
Сегодня на Западе представить подобное абсолютно невозможно, поскольку все механизмы и все структуры, которые за работу этих механизмов отвечают, переведены в режим тотальной войны с Россией. И это словосочетание, использованное, кстати, Йозефом Геббельсом
без малого восемьсят лет назад, в феврале 1943-го, стало определяющим в сегодняшней внешней политике коллективного Запада.
Решение о ведении тотальной войны, которую нам объявили де-факто наши геополитические оппоненты, не оставляет им ни малейшего выбора, а ходы диктуются уже начавшимся цейтнотом.
Против Запада, как и всегда, когда он нападал на Россию, будь то на империю в XIX-м веке или на СССР в веке ХХ-м, работают обстоятельства, которые отчего-то тамошние стратеги не учитывают.
Первое из них — обстоятельство места.
Никакой фон Клаузевиц, писавший, что "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать силами современных европейских государств", имея в виду пространства и ресурсную суверенность нашей страны, им не указ.
Оно на Западе стремительно заканчивается — прежде всего потому, что ни экономически, ни финансово, ни ресурсно сегодня этот "весь цивилизованный мир" выдержать против нас вдолгую не может. Пустеющие арсеналы, тающие запасы и топлива, и иных энергоносителей, как и коллапс экономики, из гипотезы стали приближающейся с каждым днем явью.
Об этом заговорили даже там, где вплоть до последнего времени письменно, устно, приватно и публично уверяли в обратном.
Экс-госсекретарь в администрации Буша-младшего Кондолиза Райс
и Роберт Гейтс
, глава Пентагона
в той же бушевской администрации, заявили
в рупоре неолибералов "Вашингтон Пост", что "время не на стороне Украины".
Если перевести с политкорректного новояза, то сказанное означает: "мы в затеянном нами противостоянии с Россией можем проиграть".
И Райс, и Гейтс — специалисты по России. Оба изучали и историю нашей страны (докторская диссертация Гейтса, кстати, была посвящена связям России и Китая
), и ее географию. За ворохом призывов увеличить военные поставки Киеву
нельзя не прочесть опасения в возможном военном и дипломатическом проигрыше западников в противостоянии с нашей страной.
Ну и уж если продолжать исторические аналогии, связанные с войной, войной тотальной, которую нашей державе объявляли то французы, то немцы, нужно заметить, что всякий раз, собирая коалиции европейских государств, значительно превосходя нас вначале и по мощи, и по оснащению, и по финансовым возможностям, зачинщики получали не просто ответ, а ответ, дважды завершавшийся подписанием капитуляции со стороны нападавших.
Если потребуется на очередную заказанную ими драку вновь дать ответ, то он, как всегда, лаконичен и будет состоять из двух слов. Можем повторить!