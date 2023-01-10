https://ria.ru/20230110/erdogan-1843811415.html

СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции

СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:38

2023-01-10T09:38

2023-01-10T09:38

в мире

реджеп тайип эрдоган

башар асад

михаил богданов

дамаск (город)

анкара (провинция)

москва

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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае, пишет во вторник газета Aydınlık на свои источники. "На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада", - пишет издание. Оно напомнило, что ранее Эрдоган заявил, что они не хотят слишком затягивать процесс нормализации, и дал понять, что он может встретиться с Асадом. "Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае", - сообщило издание. Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если Россию попросят, она готова провести эту встречу. Министры обороны России, Сирии и Турции в декабре провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.

https://ria.ru/20230109/erdogan-1843563399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, башар асад, михаил богданов, дамаск (город), анкара (провинция), москва