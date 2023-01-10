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СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции - РИА Новости, 10.01.2023
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СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции
СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:38
2023-01-10T09:38
в мире
реджеп тайип эрдоган
башар асад
михаил богданов
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае, пишет во вторник газета Aydınlık на свои источники. "На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада", - пишет издание. Оно напомнило, что ранее Эрдоган заявил, что они не хотят слишком затягивать процесс нормализации, и дал понять, что он может встретиться с Асадом. "Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае", - сообщило издание. Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если Россию попросят, она готова провести эту встречу. Министры обороны России, Сирии и Турции в декабре провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
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дамаск (город)
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в мире, реджеп тайип эрдоган, башар асад, михаил богданов, дамаск (город), анкара (провинция), москва
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Михаил Богданов, Дамаск (город), Анкара (провинция), Москва
09:38 10.01.2023
 
СМИ: Эрдоган может встретиться с Асадом до выборов в Турции

Aydınlık: Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции в мае

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае, пишет во вторник газета Aydınlık на свои источники.
"На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада", - пишет издание. Оно напомнило, что ранее Эрдоган заявил, что они не хотят слишком затягивать процесс нормализации, и дал понять, что он может встретиться с Асадом.
"Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае", - сообщило издание.
Эрдоган ранее не исключал встречу с Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если Россию попросят, она готова провести эту встречу.
Министры обороны России, Сирии и Турции в декабре провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 06:14
Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадМихаил БогдановДамаск (город)Анкара (провинция)Москва
 
 
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