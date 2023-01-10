https://ria.ru/20230110/egipet-1843819497.html
В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx
В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx - РИА Новости, 10.01.2023
В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx
Египет отложил запуск лоукостера Air Sphinx на неопределенное время, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:47
2023-01-10T10:47
2023-01-10T10:47
туризм
туризм
новости - туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Египет отложил запуск лоукостера Air Sphinx на неопределенное время, сообщает АТОР.Бюджетная авиакомпания Air Sphinx должна была выполнить первые рейсы из международного аэропорта Сфинкс около Каира в зимнем сезоне 2022-2023 года. Однако власти пока не готовы вкладываться в этот проект."Усилия будут сосредоточены на поддержке существующей Air Cairo, которая уже летает из аэропорта Сфинкс по нескольким внутренним направлениям (Шарм-эш-Шейх, Хургада, Луксор и Асуан), а с декабря — и в Саудовскую Аравию", — пояснили в ассоциации.По словам министра гражданской авиации Египта генерала-лейтенанта Мухаммада Аббаса, вместо этого правительство "предложит экономические стимулы для международных перевозчиков для запуска рейсов в Сфинкс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, хургада, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Хургада, Каир (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx
Египетские власти на неопределенное время отложили запуск лоукостера Air Sphinx