https://ria.ru/20230110/egipet-1843819497.html

В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx

В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx - РИА Новости, 10.01.2023

В Египте отложили запуск лоукостера Air Sphinx

Египет отложил запуск лоукостера Air Sphinx на неопределенное время, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:47

2023-01-10T10:47

2023-01-10T10:47

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туризм

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каир (город)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Египет отложил запуск лоукостера Air Sphinx на неопределенное время, сообщает АТОР.Бюджетная авиакомпания Air Sphinx должна была выполнить первые рейсы из международного аэропорта Сфинкс около Каира в зимнем сезоне 2022-2023 года. Однако власти пока не готовы вкладываться в этот проект."Усилия будут сосредоточены на поддержке существующей Air Cairo, которая уже летает из аэропорта Сфинкс по нескольким внутренним направлениям (Шарм-эш-Шейх, Хургада, Луксор и Асуан), а с декабря — и в Саудовскую Аравию", — пояснили в ассоциации.По словам министра гражданской авиации Египта генерала-лейтенанта Мухаммада Аббаса, вместо этого правительство "предложит экономические стимулы для международных перевозчиков для запуска рейсов в Сфинкс".

https://ria.ru/20230110/samolety-1843615049.html

египет

хургада

каир (город)

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, хургада, каир (город), ассоциация туроператоров россии (атор)