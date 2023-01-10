Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме
Пранкер Вован посоветовал Дуде задуматься о профессионализме вместо увольнения сотрудников
Пранкер Владимир Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован), говоря об увольнении директора бюро президентской канцелярии в Польше, заявил РИА Новости, что президенту Польши Анджею Дуде стоит задуматься о своем профессионализме, ведь ответственность за разговор с пранкерами - на нем, а не на каких-то ассистентах и помощниках.
Раннее о том, что разговор президента Польши с российскими пранкерами стоил должности директору бюро международной политики канцелярии президента Петрц Гиллерту, сообщала радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
"Я думаю, что здесь ответственность больше на самом президенте лежит, что он уже два раза разговаривал с нами. Это второй пранк с президентом, и там не директор бюро помогал. Я думаю, что все-таки вопросы не к каким-то несчастным ассистентам, помощникам, а, наверное, к самому президенту, который уже два раза выставляет себя посмешищем на всю Польшу. Я думаю, ему стоит задуматься о своем профессионализме в первую очередь", - сказал Кузнецов.
Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента".
В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор.
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