https://ria.ru/20230110/duda-1843973567.html

Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме

Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме - РИА Новости, 10.01.2023

Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован), говоря об увольнении директора бюро президентской канцелярии в Польше, заявил РИА Новости, что президенту Польши Анджею Дуде... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:29

2023-01-10T18:29

2023-01-10T18:29

анджей дуда

польша

в мире

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован), говоря об увольнении директора бюро президентской канцелярии в Польше, заявил РИА Новости, что президенту Польши Анджею Дуде стоит задуматься о своем профессионализме, ведь ответственность за разговор с пранкерами - на нем, а не на каких-то ассистентах и помощниках. Раннее о том, что разговор президента Польши с российскими пранкерами стоил должности директору бюро международной политики канцелярии президента Петрц Гиллерту, сообщала радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Пятнадцатого ноября прошлого года, в день, когда на территории Польши упала украинская ракета, в аккаунте российских пранкеров Вована и Лексуса в Rutube был размещен их разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер в разговоре с пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии президента Польши после этого заявили, что Дуда во время разговора заподозрил обман и закончил разговор.

https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html

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анджей дуда, польша, в мире, владимир кузнецов (вован)