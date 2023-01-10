https://ria.ru/20230110/braziliya-1843967447.html

Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков

Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков - РИА Новости, 10.01.2023

Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков

Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:07

2023-01-10T18:07

2023-01-10T18:07

в мире

валентина матвиенко

россия

бразилия

захват правительственных зданий в бразилии

луис инасиу лула да силва

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Сторонники уже бывшего президента Бразлии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По сообщениям бразильских СМИ, они требовали отставки Лулы да Силвы. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, были задержаны более 400 человек. "Уверена, что благодаря высокому политическому авторитету Лулы да Силвы последствия беспорядков удастся быстро преодолеть, сохранить внутриполитическую стабильность и национальное единство страны", - написала она в своем Telegram-канале. По словам спикера СФ, в России с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в Бразилии. "Местные экстремисты, заказчиков действий которых еще предстоит установить и по закону наказать, организовали массовые беспорядки в столице этой страны. Был захвачен ряд правительственных зданий. Погромщики и их покровители тщетно пытались подорвать конституционный строй Бразилии, поставить под сомнение победу Лулы да Силвы на прошедших в октябре прошлого года президентских выборах. Их результаты, напомню, признаны всем международным сообществом", - подчеркнула она. Матвиенко отметила, что Лула да Силва в период пребывания на посту президента в 2003-2010 годах внес большой вклад в развитие двусторонних связей с РФ. "Он по праву считается одним из основателей БРИКС. В его высоком авторитете делегация Совета Федерации убедилась, принимая участия в инаугурации президента Бразилии 1 января 2023 года. Намерены и дальше развивать двусторонний диалог и расширять взаимодействие с нашими бразильскими друзьями, в том числе и по парламентской линии", - заключила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валентина матвиенко, россия, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, луис инасиу лула да силва, совет федерации рф