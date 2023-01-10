Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков
Матвиенко: Бразилия с авторитетом Лулы да Силвы быстро преодолеет последствия беспорядков
© AP Photo / Eraldo PeresПротестующие в Бразилиа
© AP Photo / Eraldo Peres
Протестующие в Бразилиа. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сторонники уже бывшего президента Бразлии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По сообщениям бразильских СМИ, они требовали отставки Лулы да Силвы. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, были задержаны более 400 человек.
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"Уверена, что благодаря высокому политическому авторитету Лулы да Силвы последствия беспорядков удастся быстро преодолеть, сохранить внутриполитическую стабильность и национальное единство страны", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам спикера СФ, в России с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в Бразилии. "Местные экстремисты, заказчиков действий которых еще предстоит установить и по закону наказать, организовали массовые беспорядки в столице этой страны. Был захвачен ряд правительственных зданий. Погромщики и их покровители тщетно пытались подорвать конституционный строй Бразилии, поставить под сомнение победу Лулы да Силвы на прошедших в октябре прошлого года президентских выборах. Их результаты, напомню, признаны всем международным сообществом", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что Лула да Силва в период пребывания на посту президента в 2003-2010 годах внес большой вклад в развитие двусторонних связей с РФ. "Он по праву считается одним из основателей БРИКС. В его высоком авторитете делегация Совета Федерации убедилась, принимая участия в инаугурации президента Бразилии 1 января 2023 года. Намерены и дальше развивать двусторонний диалог и расширять взаимодействие с нашими бразильскими друзьями, в том числе и по парламентской линии", - заключила спикер Совфеда.