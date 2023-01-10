Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843967447.html
Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков
Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков - РИА Новости, 10.01.2023
Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков
Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:07
2023-01-10T18:07
в мире
валентина матвиенко
россия
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
луис инасиу лула да силва
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843622090_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_d5acfec13c1ca63661166dedede9d295.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Сторонники уже бывшего президента Бразлии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По сообщениям бразильских СМИ, они требовали отставки Лулы да Силвы. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, были задержаны более 400 человек. "Уверена, что благодаря высокому политическому авторитету Лулы да Силвы последствия беспорядков удастся быстро преодолеть, сохранить внутриполитическую стабильность и национальное единство страны", - написала она в своем Telegram-канале. По словам спикера СФ, в России с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в Бразилии. "Местные экстремисты, заказчиков действий которых еще предстоит установить и по закону наказать, организовали массовые беспорядки в столице этой страны. Был захвачен ряд правительственных зданий. Погромщики и их покровители тщетно пытались подорвать конституционный строй Бразилии, поставить под сомнение победу Лулы да Силвы на прошедших в октябре прошлого года президентских выборах. Их результаты, напомню, признаны всем международным сообществом", - подчеркнула она. Матвиенко отметила, что Лула да Силва в период пребывания на посту президента в 2003-2010 годах внес большой вклад в развитие двусторонних связей с РФ. "Он по праву считается одним из основателей БРИКС. В его высоком авторитете делегация Совета Федерации убедилась, принимая участия в инаугурации президента Бразилии 1 января 2023 года. Намерены и дальше развивать двусторонний диалог и расширять взаимодействие с нашими бразильскими друзьями, в том числе и по парламентской линии", - заключила спикер Совфеда.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
https://ria.ru/20230110/bayden-1843790726.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843622090_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_2d5c0ea07105bc33f4d73cb2057fef83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валентина матвиенко, россия, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, луис инасиу лула да силва, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Россия, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, Совет Федерации РФ
18:07 10.01.2023
 
Матвиенко считает, что Бразилия быстро преодолеет последствия беспорядков

Матвиенко: Бразилия с авторитетом Лулы да Силвы быстро преодолеет последствия беспорядков

© AP Photo / Eraldo PeresПротестующие в Бразилиа
Протестующие в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протестующие в Бразилиа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Последствия беспорядков в Бразилии удастся быстро преодолеть, сохранив внутриполитическую стабильность, благодаря политическому авторитету нового президента Лулы да Силвы, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сторонники уже бывшего президента Бразлии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По сообщениям бразильских СМИ, они требовали отставки Лулы да Силвы. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, были задержаны более 400 человек.
Cторонники президента Бразилии Жаира Болсонару в центре Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 08:00
"Восстание фашистов". Что происходит в Бразилии
"Уверена, что благодаря высокому политическому авторитету Лулы да Силвы последствия беспорядков удастся быстро преодолеть, сохранить внутриполитическую стабильность и национальное единство страны", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам спикера СФ, в России с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в Бразилии. "Местные экстремисты, заказчиков действий которых еще предстоит установить и по закону наказать, организовали массовые беспорядки в столице этой страны. Был захвачен ряд правительственных зданий. Погромщики и их покровители тщетно пытались подорвать конституционный строй Бразилии, поставить под сомнение победу Лулы да Силвы на прошедших в октябре прошлого года президентских выборах. Их результаты, напомню, признаны всем международным сообществом", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что Лула да Силва в период пребывания на посту президента в 2003-2010 годах внес большой вклад в развитие двусторонних связей с РФ. "Он по праву считается одним из основателей БРИКС. В его высоком авторитете делегация Совета Федерации убедилась, принимая участия в инаугурации президента Бразилии 1 января 2023 года. Намерены и дальше развивать двусторонний диалог и расширять взаимодействие с нашими бразильскими друзьями, в том числе и по парламентской линии", - заключила спикер Совфеда.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 01:37
Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США
 
В миреВалентина МатвиенкоРоссияБразилияЗахват правительственных зданий в БразилииЛуис Инасиу Лула да СилваСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала