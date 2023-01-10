08:00 10.01.2023 (обновлено: 08:10 10.01.2023)
"Восстание фашистов". Что происходит в Бразилии
© AP Photo / Bruna PradoCторонники президента Бразилии Жаира Болсонару в центре Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Bruna Prado
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Радикалы, поддерживающие экс-президента Жаира Болсонару, захватили несколько правительственных зданий в столице, в том числе резиденцию главы государства — дворец Планалту. Они не признают победу на выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы. А его сторонники обвиняют протестующих в попытке госпереворота с целью установить фашистскую диктатуру.
По стопам Трампа
Мятежники требовали пересмотреть итоги президентских выборов, по их мнению, фальсифицированных. Около четырех тысяч человек атаковали Верховный суд, парламент и президентскую резиденцию. Более 400 уже задержали. Как минимум 46 получили ранения.
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
Когда возникли беспорядки, да Силва находился с рабочим визитом в Сан-Паулу — самом населенном и развитом штате Бразилии. Там он оценивал последствия паводков. Но, узнав о протестах, немедленно вернулся в столицу и посетил атакованные здания. Заверил, что погромы не повторятся. "Мы выясним, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону", — пообещал президент.
По одной из самых распространенных версий, за беспорядками стоял Болсонару, который в это время находился в США и даже осудил захват правительственных зданий. По его словам, мирные демонстрации — неотъемлемая часть демократии, но то, что произошло 8 января, нарушает установленный порядок. При этом экс-глава государства заявил, что тем же самым левые занимались в 2013-м и 2017-м.
Верховый суд Бразилии приказал военным ликвидировать палатки мятежников в течение суток. Верховный судья Александр де Мораеш назвал их "лагерями террористов", которые финансируются при невмешательстве властей. За неисполнение приказа министра обороны и командование вооруженных сил привлекут к ответственности.
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Международная реакция
Мировые державы солидаризировались с да Силвой. В частности, Джо Байден назвал протесты возмутительными, а руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что здания захватывали "воинствующие экстремисты". Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил сторонников Болсонару в атаке на демократию.
Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал страны Южной Америки не допустить "возвращения призрака переворота, продвигаемого правыми". Еще откровеннее выступил президент Колумбии Густаво Петро: заявил, что бразильские фашисты предприняли попытку государственного переворота. Глава Чили Габриэль Борич назвал нападение "трусливым и гнусным" и был готов направить спецназ на помощь бразильским силовикам. Даже власти Эквадора, возглавляемого Гильермо Лассо — союзником экс-президента Бразилии, признали, что да Силву избрали законно.
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: Москва решительно осуждает действия зачинщиков беспорядков и поддерживает да Силву. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас указал, что госпереворот — не выход из политического кризиса. И напомнил о негативном опыте Украины в 2014 году. Его коллега — вице-спикер Совфеда Константин Косачев — назвал беспорядки "странным и бессмысленным путчем в никуда".
Левые против правых
Президентские выборы состоялись в Бразилии в октябре 2022-го. Победителя определили только во втором туре — с перевесом в 0,9 процента верх одержал социалист да Силва, уже правивший страной с 2003-го по 2011-й. Болсонару долго не признавал поражение, ссылаясь на якобы фальсифицированное голосование. В ноябре попытался оспорить итоги выборов, но Высший избирательный суд отклонил заявление и оштрафовал партию экс-президента на 4,2 миллиона долларов за "плохие намерения".
© AP Photo / Andre CoelhoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / Andre Coelho
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Болсонару не предпринял никаких публичных действий, чтобы удержать власть, и уехал во Флориду. Однако тысячи его сторонников по всей Бразилии установили палаточные лагеря возле военных баз. Они утверждали, что результаты выборов подтасованы, и призывали военных устроить переворот.
Фактически во время предвыборной гонки об этом заявлял сам Болсонару. "Существует новый тип воров, которые хотят украсть нашу свободу, — говорил он сторонникам в июне. — Если надо, мы пойдем на войну". Ничего другого от крайне правого политика, опирающегося в том числе на военных, в Бразилии и не ждали. СМИ часто называли его "тропическим Трампом", а он сам не скрывал враждебности по отношению к левым с самого начала политической карьеры. Даже президентом он стал только благодаря тому, что да Силву отправили за решетку по обвинению в коррупции, которое затем сняли, а его преемницу Дилму Русеф из-за скандала отстранили от власти.
Последний шанс
По мнению экспертов, беспорядки в Бразилиа бесперспективны: скорее всего, это просто жест отчаяния Болсонару и его сторонников. Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко не исключает, что экс-президент неслучайно улетел во Флориду за два дня до инаугурации да Силвы.
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
"Возможно, Болсонару рассчитывал, что его поддержат республиканцы, которые в январе укрепились в конгрессе США. Однако некоторые конгрессмены от Демократической партии (Александрия Окасио-Кортес и Хоакин Кастро. — Прим. ред.) теперь требуют выдать экс-главу Бразилии на родину, где его может ждать судебное разбирательство. Его сторонника Ибанейса Рошу уже сместили с должности главы столичного округа по подозрению в причастности к беспорядкам", — отмечает Харламенко.
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец полагает, что противникам да Силвы логично было бы начать протесты во время инаугурации, а не после. Однако, по его словам, оппозицию могли напугать множество полицейских и военных на улицах столицы. Вместе с тем Хейфец указывает: протестующие не знали, что делать после захвата нескольких правительственных зданий.
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
"Если бы на их сторону встали армия или избранные депутаты, что-то еще могло измениться. Однако вместо этого Амилтон Моуран, бывший при Болсонару вице-президентом, дал понять, что доволен итогами голосования. Судья Сержио Мора, отправивший в свое время да Силву за решетку, а затем ставший министром юстиции в правительстве Болсонару, тоже выступил против протестов", — поясняет Хейфец.
Эксперты подчеркивают: нет серьезных оснований сомневаться в итогах октябрьских выборов. Болсонару проиграл, правые депутаты взяли большинство мест в парламенте. Другое дело, что экс-президент, возможно, недоволен тем, как бывшие соратники отнеслись к нему после голосования. Его радикализм их отпугивает — они надеются продолжить борьбу в легитимном русле. И да Силва готов предоставить им такую возможность на основе компромиссной политики.
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