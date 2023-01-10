https://ria.ru/20230110/bekkhem-1843972913.html
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.01.2023
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов
Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:48
2023-01-10T18:48
2023-01-10T18:48
шоубиз
виктория бекхэм
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. Согласно данным аудиторов, сумма долга накопилась за 15 лет существования Victoria Beckham Holdings Ltd. Кроме того, руководству компании, включая супругов Бекхэмов, не выплатили дивиденды.Однако, как отмечает издание, в последние годы фирма увеличила рост продаж за счет запуска новой продукции и кожаных изделий. Также бизнес расширил клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке. Экс-участница Spice Girls основала собственный бренд в 2008 году. Спустя девять лет певица и дизайнер получила Орден Британской империи за вклад в индустрию моды. Компания Victoria Beckham Holdings Ltd производит джинсы, изделия из трикотажа, солнечные очки и косметику. Ранее Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным". Также балерина заявила, что ее квартира была затоплена по вине управляющей компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория бекхэм, мода, стиль
Шоубиз, Виктория Бекхэм, мода, стиль
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов
Бренд Виктории Бекхэм за 15 лет накопил долг в 66 миллионов фунтов стерлингов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил
портал Mirror.
Согласно данным аудиторов, сумма долга накопилась за 15 лет существования Victoria Beckham Holdings Ltd. Кроме того, руководству компании, включая супругов Бекхэмов, не выплатили дивиденды.
Однако, как отмечает издание, в последние годы фирма увеличила рост продаж за счет запуска новой продукции и кожаных изделий. Также бизнес расширил клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке.
Экс-участница Spice Girls основала собственный бренд в 2008 году. Спустя девять лет певица и дизайнер получила Орден Британской империи за вклад в индустрию моды.
Компания Victoria Beckham Holdings Ltd производит джинсы, изделия из трикотажа, солнечные очки и косметику.
Ранее Анастасия Волочкова назвала
свой долг по ЖКХ "осознанным". Также балерина заявила, что ее квартира была затоплена по вине управляющей компании.