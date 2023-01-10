https://ria.ru/20230110/bekkhem-1843972913.html

Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов

Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.01.2023

Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов

Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:48

2023-01-10T18:48

2023-01-10T18:48

шоубиз

виктория бекхэм

мода

стиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761680675_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_71313c9eff82cc910e33d38583e82803.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. Согласно данным аудиторов, сумма долга накопилась за 15 лет существования Victoria Beckham Holdings Ltd. Кроме того, руководству компании, включая супругов Бекхэмов, не выплатили дивиденды.Однако, как отмечает издание, в последние годы фирма увеличила рост продаж за счет запуска новой продукции и кожаных изделий. Также бизнес расширил клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке. Экс-участница Spice Girls основала собственный бренд в 2008 году. Спустя девять лет певица и дизайнер получила Орден Британской империи за вклад в индустрию моды. Компания Victoria Beckham Holdings Ltd производит джинсы, изделия из трикотажа, солнечные очки и косметику. Ранее Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным". Также балерина заявила, что ее квартира была затоплена по вине управляющей компании.

https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория бекхэм, мода, стиль