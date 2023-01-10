Рейтинг@Mail.ru
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230110/bekkhem-1843972913.html
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.01.2023
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов
Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:48
2023-01-10T18:48
шоубиз
виктория бекхэм
мода
стиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761680675_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_71313c9eff82cc910e33d38583e82803.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror. Согласно данным аудиторов, сумма долга накопилась за 15 лет существования Victoria Beckham Holdings Ltd. Кроме того, руководству компании, включая супругов Бекхэмов, не выплатили дивиденды.Однако, как отмечает издание, в последние годы фирма увеличила рост продаж за счет запуска новой продукции и кожаных изделий. Также бизнес расширил клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке. Экс-участница Spice Girls основала собственный бренд в 2008 году. Спустя девять лет певица и дизайнер получила Орден Британской империи за вклад в индустрию моды. Компания Victoria Beckham Holdings Ltd производит джинсы, изделия из трикотажа, солнечные очки и косметику. Ранее Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным". Также балерина заявила, что ее квартира была затоплена по вине управляющей компании.
https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761680675_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2f47ce3322b2193185cc09097102edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктория бекхэм, мода, стиль
Шоубиз, Виктория Бекхэм, мода, стиль
18:48 10.01.2023
 
Сумма долга бренда Виктории Бекхэм превысила 66 миллионов фунтов

Бренд Виктории Бекхэм за 15 лет накопил долг в 66 миллионов фунтов стерлингов

© AP Photo / Invision/Joel C RyanДизайнер Виктория Бекхэм на премии The Fashion Awards 2018
Дизайнер Виктория Бекхэм на премии The Fashion Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Модный бренд одежды и косметики Виктории Бекхэм понес убытки в размере 66,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 5,5 миллиарда рублей), сообщил портал Mirror.
Согласно данным аудиторов, сумма долга накопилась за 15 лет существования Victoria Beckham Holdings Ltd. Кроме того, руководству компании, включая супругов Бекхэмов, не выплатили дивиденды.
Однако, как отмечает издание, в последние годы фирма увеличила рост продаж за счет запуска новой продукции и кожаных изделий. Также бизнес расширил клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке.
Экс-участница Spice Girls основала собственный бренд в 2008 году. Спустя девять лет певица и дизайнер получила Орден Британской империи за вклад в индустрию моды.
Компания Victoria Beckham Holdings Ltd производит джинсы, изделия из трикотажа, солнечные очки и косметику.
Ранее Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным". Также балерина заявила, что ее квартира была затоплена по вине управляющей компании.
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля 2022, 15:15Шоубиз
Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы
 
ШоубизВиктория Бекхэммодастиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала