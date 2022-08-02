https://ria.ru/20220802/volochkova-1806576773.html

Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"

Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным" - РИА Новости, 02.08.2022

Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"

Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:46

2022-08-02T09:46

2022-08-02T09:46

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шоу-бизнес

анастасия волочкова

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в эту сумму входят долги за квартиру в Санкт-Петербурге, которая, по словам Волочковой, была затоплена.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что все с ней хотят судиться, но редко у кого получается выиграть.Ранее танцовщица раскрыла источник своих доходов. По ее словам, она не зарабатывает на своих концертах.

https://ria.ru/20220801/kirkorov-1806417270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, анастасия волочкова