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Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным" - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
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Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"
Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным" - РИА Новости, 02.08.2022
Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"
Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:46
2022-08-02T09:46
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в эту сумму входят долги за квартиру в Санкт-Петербурге, которая, по словам Волочковой, была затоплена.В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что все с ней хотят судиться, но редко у кого получается выиграть.Ранее танцовщица раскрыла источник своих доходов. По ее словам, она не зарабатывает на своих концертах.
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знаменитости, шоу-бизнес, анастасия волочкова
09:46 02.08.2022
 
Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"

Балерина Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в эту сумму входят долги за квартиру в Санкт-Петербурге, которая, по словам Волочковой, была затоплена.

"Это управляющая компания должна мне порядка пяти миллионов рублей, по их халатности была затоплена моя квартира, 200-метровая в центре города, которую мне подарил Сулейман Керимов. Там царский ремонт, "Эрмитаж" отдыхает. Это они мне должны. По этой причине у меня может и есть какая-то задолженность, она у меня осознанная, я жду, пока мне люди выплатят деньги", – заявила Анастасия.

В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что все с ней хотят судиться, но редко у кого получается выиграть.

"Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга", – заключила Анастасия.

Ранее танцовщица раскрыла источник своих доходов. По ее словам, она не зарабатывает на своих концертах.
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