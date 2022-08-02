Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"
Балерина Анастасия Волочкова назвала свой долг по ЖКХ "осознанным"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Анастасия Волочкова назвала свою задолженность по ЖКХ "осознанной". Ранее СМИ сообщали, что на балерину подали в суд из-за неуплаты около 650 тысяч рублей – в эту сумму входят долги за квартиру в Санкт-Петербурге, которая, по словам Волочковой, была затоплена.
"Это управляющая компания должна мне порядка пяти миллионов рублей, по их халатности была затоплена моя квартира, 200-метровая в центре города, которую мне подарил Сулейман Керимов. Там царский ремонт, "Эрмитаж" отдыхает. Это они мне должны. По этой причине у меня может и есть какая-то задолженность, она у меня осознанная, я жду, пока мне люди выплатят деньги", – заявила Анастасия.
В комментарии "Пятому каналу" она добавила, что все с ней хотят судиться, но редко у кого получается выиграть.
"Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга", – заключила Анастасия.
Ранее танцовщица раскрыла источник своих доходов. По ее словам, она не зарабатывает на своих концертах.