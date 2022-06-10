Волочкова раскрыла источник своих доходов
Анастасия Волочкова раскрыла источник своих доходов
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ.
"Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать", – передает слова Волочковой "Пятый канал".
Кроме того, балерина призналась, что живет роскошно и может позволить себе любое путешествие.
"Заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство", – подчеркнула звезда социальных сетей.
Недавно Анастасия вернулась с отдыха, но на этот раз она была не на Мальдивах, а в Турции. По словам балерины, ее туда пригласили – новый возлюбленный.
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