https://ria.ru/20220610/volochkova-1794466005.html

Волочкова раскрыла источник своих доходов

Волочкова раскрыла источник своих доходов - РИА Новости, 10.06.2022

Волочкова раскрыла источник своих доходов

Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:55

2022-06-10T09:55

2022-06-10T09:55

шоубиз

анастасия волочкова

мальдивы

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ. Кроме того, балерина призналась, что живет роскошно и может позволить себе любое путешествие. Недавно Анастасия вернулась с отдыха, но на этот раз она была не на Мальдивах, а в Турции. По словам балерины, ее туда пригласили – новый возлюбленный.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/volochkova-1790607369.html

мальдивы

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анастасия волочкова, мальдивы, турция