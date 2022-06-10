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Волочкова раскрыла источник своих доходов - РИА Новости, 10.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220610/volochkova-1794466005.html
Волочкова раскрыла источник своих доходов
Волочкова раскрыла источник своих доходов - РИА Новости, 10.06.2022
Волочкова раскрыла источник своих доходов
Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:55
2022-06-10T09:55
шоубиз
анастасия волочкова
мальдивы
турция
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ. Кроме того, балерина призналась, что живет роскошно и может позволить себе любое путешествие. Недавно Анастасия вернулась с отдыха, но на этот раз она была не на Мальдивах, а в Турции. По словам балерины, ее туда пригласили – новый возлюбленный.
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мальдивы
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анастасия волочкова, мальдивы, турция
09:55 10.06.2022
 
Волочкова раскрыла источник своих доходов

Анастасия Волочкова раскрыла источник своих доходов

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Анастасия Волочкова не зарабатывает на своих концертах, ее основной доход – это реклама и интервью на ТВ.

"Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать", – передает слова Волочковой "Пятый канал".

Кроме того, балерина призналась, что живет роскошно и может позволить себе любое путешествие.
"Заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство", – подчеркнула звезда социальных сетей.
Недавно Анастасия вернулась с отдыха, но на этот раз она была не на Мальдивах, а в Турции. По словам балерины, ее туда пригласили – новый возлюбленный.
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
25 мая, 13:30
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ШоубизАнастасия ВолочковаМальдивыТурция
 
 
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