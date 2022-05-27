Рейтинг@Mail.ru
Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220527/volochkova-1791234582.html
Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного
Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного - РИА Новости, 27.05.2022
Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного
Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:40
2022-05-27T19:40
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в путешествие с "таксистом из Азербайджана". Танцовщица заявила, что ее пригласил бизнесмен.Она добавила, что у мужчины свой автопарк с 22 машинами. Также он снял трехэтажную виллу и парусную яхту для отдыха, заявила Анастасия. Она выразила уверенность, что скоро снова увидится с мужчиной.Ранее в Сети появилась информация, что Волочкову депортировали из Турции, однако, она это опровергла.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/volochkova-1789175324.html
https://ria.ru/20220527/sobchak-1791087513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_135:0:1871:1302_1920x0_80_0_0_40e4709c9398bc0aa40103c783eaab73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
19:40 27.05.2022
 
Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного

Волочкова раскрыла профессию возлюбленного из Турции

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в путешествие с "таксистом из Азербайджана". Танцовщица заявила, что ее пригласил бизнесмен.

"В данной ситуации с Турцией некоторые "писаки" написали, что мой поклонник был таксистом из Азербайджана. Я хочу развеять ваши безумные фантазии! Я съездила в Турцию в романтическое путешествие. Меня пригласили мои друзья и мой друг, бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек", – написала Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 10:40
Очередной возлюбленный Волочковой арендовал остров для отдыха с балериной
Она добавила, что у мужчины свой автопарк с 22 машинами. Также он снял трехэтажную виллу и парусную яхту для отдыха, заявила Анастасия. Она выразила уверенность, что скоро снова увидится с мужчиной.

"Мы продолжаем наше общение. И мы скоро увидимся. Конечно, это мало кто может пережить! А строчить обо всякую чушь могут только ущербные, недолюбленные, страшные, ничего не достигшие и не реализованные в жизни люди", – заявила звезда.

Ранее в Сети появилась информация, что Волочкову депортировали из Турции, однако, она это опровергла.
Константин Богомолов и Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 11:51Шоубиз
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия ВолочковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала