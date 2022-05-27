https://ria.ru/20220527/volochkova-1791234582.html

Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного

Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного - РИА Новости, 27.05.2022

Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного

Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:40

2022-05-27T19:40

2022-05-27T19:40

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в путешествие с "таксистом из Азербайджана". Танцовщица заявила, что ее пригласил бизнесмен.Она добавила, что у мужчины свой автопарк с 22 машинами. Также он снял трехэтажную виллу и парусную яхту для отдыха, заявила Анастасия. Она выразила уверенность, что скоро снова увидится с мужчиной.Ранее в Сети появилась информация, что Волочкову депортировали из Турции, однако, она это опровергла.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/volochkova-1789175324.html

https://ria.ru/20220527/sobchak-1791087513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес