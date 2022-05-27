Не таксист: Волочкова раскрыла профессию нового возлюбленного
Волочкова раскрыла профессию возлюбленного из Турции
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла профессию возлюбленного, с которым отдыхала в Турции. Поводом для откровений стали слухи в Сети, будто балерина отправилась в путешествие с "таксистом из Азербайджана". Танцовщица заявила, что ее пригласил бизнесмен.
"В данной ситуации с Турцией некоторые "писаки" написали, что мой поклонник был таксистом из Азербайджана. Я хочу развеять ваши безумные фантазии! Я съездила в Турцию в романтическое путешествие. Меня пригласили мои друзья и мой друг, бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек", – написала Волочкова.
Она добавила, что у мужчины свой автопарк с 22 машинами. Также он снял трехэтажную виллу и парусную яхту для отдыха, заявила Анастасия. Она выразила уверенность, что скоро снова увидится с мужчиной.
"Мы продолжаем наше общение. И мы скоро увидимся. Конечно, это мало кто может пережить! А строчить обо всякую чушь могут только ущербные, недолюбленные, страшные, ничего не достигшие и не реализованные в жизни люди", – заявила звезда.
Ранее в Сети появилась информация, что Волочкову депортировали из Турции, однако, она это опровергла.