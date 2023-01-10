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Прощание со старейшим сотрудником БДТ пройдет в среду - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/bdt-1843929818.html
Прощание со старейшим сотрудником БДТ пройдет в среду
Прощание со старейшим сотрудником БДТ пройдет в среду - РИА Новости, 10.01.2023
Прощание со старейшим сотрудником БДТ пройдет в среду
Прощание со старейшим сотрудником Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, заведующим машинно-декорационной частью Адилем Велимеевым пройдет в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:42
2023-01-10T16:42
культура
новости культуры
санкт-петербург
большой драматический театр товстоногова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Прощание со старейшим сотрудником Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, заведующим машинно-декорационной частью Адилем Велимеевым пройдет в среду, сообщается на сайте учреждения. Гражданская панихида, куда могут прийти все желающие, пройдет с 10.30 до 11.30 на основной сцене БДТ. Похороны состоятся на Ново-Волковском кладбище на улице Салова. Адиль Велимеев начал работать в БДТ на должности рабочего сцены в 1959 году. Главный художник Большого драматического театра Эдуард Кочергин в своей книге назвал его "самым лучшим машинистом страны" и "маркой БДТ". В декабре представитель театра рассказывал РИА Новости, что Велимеев пострадал из-за сильного гололеда в Санкт-Петербурге, попав в больницу после того, как поскользнулся в переулке Джамбула. Городской главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как мужчину 1939 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии после падения на обледенелой дороге в переулке Джамбула. Велимеев скончался 4 января на 84-м году жизни.
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новости культуры, санкт-петербург, большой драматический театр товстоногова
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Большой драматический театр Товстоногова
16:42 10.01.2023
 
Прощание со старейшим сотрудником БДТ пройдет в среду

Прощание со старейшим сотрудником БДТ им. Товстоногова Адилем Велимеевым пройдет в среду

© Фото : Следственный комитет РФАдиль Велимеев
Адиль Велимеев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Следственный комитет РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Прощание со старейшим сотрудником Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, заведующим машинно-декорационной частью Адилем Велимеевым пройдет в среду, сообщается на сайте учреждения.
Гражданская панихида, куда могут прийти все желающие, пройдет с 10.30 до 11.30 на основной сцене БДТ. Похороны состоятся на Ново-Волковском кладбище на улице Салова.
Адиль Велимеев начал работать в БДТ на должности рабочего сцены в 1959 году. Главный художник Большого драматического театра Эдуард Кочергин в своей книге назвал его "самым лучшим машинистом страны" и "маркой БДТ".
В декабре представитель театра рассказывал РИА Новости, что Велимеев пострадал из-за сильного гололеда в Санкт-Петербурге, попав в больницу после того, как поскользнулся в переулке Джамбула. Городской главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как мужчину 1939 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии после падения на обледенелой дороге в переулке Джамбула.
Велимеев скончался 4 января на 84-м году жизни.
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КультураНовости культурыСанкт-ПетербургБольшой драматический театр Товстоногова
 
 
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