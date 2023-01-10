https://ria.ru/20230110/armeniya-1843936892.html
Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Ереван может в будущем обратиться в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:09
2023-01-10T16:09
2023-01-10T17:56
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 янв — РИА Новости. Ереван может в будущем обратиться в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.Пашинян уточнил, что Ереван должен принимать решения, исходя из ситуации. При этом политик указал, что Армении нужно не просто обращение, а принятие Совбезом решения."Когда заявил об обращении в Совет безопасности ООН, многие эксперты задались вопросом: почему мы говорим об обращении России, а не Армении? Во-первых, Армения обращалась в Совет безопасности, во-вторых, если мы по этому вопросу обратимся в СБ, это означает, что мы обращаемся, в том числе против России", — добавил Пашинян. Глава правительства вновь подтвердил приемлемость для Еревана российских предложений по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.Политик также ответил на вопрос об отношения Москвы и Еревана По его словам, ни один партнер не может заявить, что узнал о его намерениях из прессы.Кроме того, политик прояснил позицию Армении о будущем Нагорного Карабаха.По его словам, Армения участвует в обеспечении безопасности Карабаха, подписав документ о мандате российских миротворцев. Он добавил также, что Ереван ведет переговоры о начале видимого для международного сообщества диалога между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджаном.Пашинян 29 декабря призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в регионе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование транспортной артерии нарушает шестой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. И в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что Москва выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения, подчеркнул Пашинян. Дорога через Лачинский коридор — единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.Министерство обороны России 12 декабря сообщило, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221229/karabakh-1842123481.html
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, россия, нагорный карабах, оон
В мире, Никол Пашинян, Армения, Россия, Нагорный Карабах, ООН
16:09 10.01.2023 (обновлено: 17:56 10.01.2023)
Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Карабахе
ЕРЕВАН, 10 янв — РИА Новости. Ереван может в будущем обратиться в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения не может не продлить мандат (российских миротворцев. — Прим. ред.), но если она увидит, что процессу что-то угрожает, мы, конечно, в том числе как государство-гарант безопасности Нагорного Карабаха, должны пытаться найти другие меры", — отметил глава правительства.
Пашинян уточнил, что Ереван
должен принимать решения, исходя из ситуации.
При этом политик указал, что Армении нужно не просто обращение, а принятие Совбезом решения.
"Когда заявил об обращении в Совет безопасности ООН, многие эксперты задались вопросом: почему мы говорим об обращении России, а не Армении? Во-первых, Армения обращалась в Совет безопасности, во-вторых, если мы по этому вопросу обратимся в СБ, это означает, что мы обращаемся, в том числе против России", — добавил Пашинян.
Глава правительства вновь подтвердил приемлемость для Еревана российских предложений по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.
Политик также ответил на вопрос об отношения Москвы и Еревана
"Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как <...> все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам. — Прим. ред.)", — указал Пашинян.
По его словам, ни один партнер не может заявить, что узнал о его намерениях из прессы.
Кроме того, политик прояснил позицию Армении о будущем Нагорного Карабаха.
"В ходе переговоров мы не демонстрируем претензий на определение судьбы Нагорного Карабаха, народа Нагорного Карабаха. Еще в 2018 году я заявлял, что это неверная формула. Решающую роль в определении этой судьбы должен играть народ Нагорного Карабаха", — сказал премьер.
По его словам, Армения участвует в обеспечении безопасности Карабаха, подписав документ о мандате российских миротворцев. Он добавил также, что Ереван ведет переговоры о начале видимого для международного сообщества диалога между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджаном.
Пашинян 29 декабря призвал Россию
инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в регионе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование транспортной артерии нарушает шестой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана
от 9 ноября 2020 года. И в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что Москва выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения, подчеркнул Пашинян.
Дорога через Лачинский коридор
— единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. По договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный на пятилетний срок.
Министерство обороны России 12 декабря сообщило, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт
— Горис, поэтому командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США
. В Баку назвали происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".